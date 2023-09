Az Anconai szerelmesek évtizedek óta előszeretettel játszott darab országszerte. Nem véletlenül, hiszen ez egy kivételesen jól megírt mű, amely jól kitalált karaktereket vonultat fel, remek a történetvezetése és tökéletesen „ülnek” a dialógusai. Műfaji szempontból komédiáról van szó, tehát a nézők sok-sok humorra számíthatnak – abból is a jobbik, nem erőltetett fajtára. Ezt talán tudják azok, akik valahol máshol már látták Vajda Katalin művét. Az viszont kellemes meglepetésként érheti őket is, hogy Forgács Péter rendezésében a meghatározó jelenetek többlettartalommal telítődtek, amitől a teljes előadás árnyaltabb, értékesebb. Ettől persze még marad a vidámság, az elemi erejű életigenlés, de ha a dolgokat a magyar lány, Viktória sorsán keresztül nézzük, a szikrázó olasz égbolton csak a nap elé kúszik egy kis fátyolfelhőcske. Ezt egyébként biztosan nem venné észre, akinek volt olyan szerencséje(?), hogy a nálunk összehasonlíthatatlanul gazdagabb Nyugaton született és nőtt fel. De őt is magával ragadnák Sándor Dávid nagyszerű koreográfiái, a zenei betétek és a látványvilág. Minden bizonnyal még nyelvtudás nélkül is élvezné kitűnő és hiteles alakításokat – de mennyivel jobb nekünk, akik értjük-érezzük is a gyönyörű magyar szavak mögött meghúzódó örömöket, bánatokat, szenvedélyeket. A szívet-lelket melegítő, nagy meglepetéssel végződő Anconai szerelmesek szerepeiben Keresztes Gábor, Taba Dorottya Lucia, Módri Györgyi, Keller Márton, Szederjesi Teodóra, Kádár Szabolcs János, Hirschl Laura, Haraszti Elvira és Vaszkó Bence látható.