Az olaszországi Villa Bienerből érkező alkotásokról Török Judit, a galéria vezetője tartott tárlatvezetést

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A vendégeket köszöntve Bartunek Katalin, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány vezetője örömét fejezte ki, és elmondta, hogy a nyár eleji kiállításmegnyitót követően most nemcsak az igazgatót, hanem a Villa Bienerből érkező alkotásokat is megismerhetik az érdeklődők.

Az esemény háziasszonya Bayer Ilona televíziós újságíró, szerkesztő műsorvezető volt, akinek a kérdéseire adott válaszokból kiderült, hogy amikor Török Judit olasz férjével több mint húsz évvel ezelőtt megvásárolta az olaszországi ingatlant, a mai Villa Bienert, az egy hegyi kunyhóra emlékeztetett. Az észak-olaszországi hegyoldali terület háromezer négyzetméterét felújították, ösvényeket alakítottak ki, szobrokat helyeztek el, művésztelepet nyitottak magyar és más országokból érkező művészeknek. Így benépesült a park kültéri szobrokkal, azonban igazán csak akkor lett látogatott hely, amikor a Güll parkhoz hasonló módon elkezdték kimozaikozni a sétányokat, tereket, falakat, szobrokat. Azóta havonta több száz érdeklődő megfordul náluk.

A művésztelepről érkező alkotásokról és a Csigó Malomban kiállító olasz művészekről szólva Török Judit bemutatta saját alkotásait, amelyeket szöveggel is ellátott. Azt mondja, amikor fest, mindig ír szöveget is a képre, mert a festészetet és az írást nem tudja elválasztani magában. A képek egyúttal naplók is. Török Judit párja, Carlo Maglitto s az emberek lelkének tanulmányozását megjelenítő szobrait, kollázsait láthatják az érdeklődők a Csigó Malomban, ahol helyet kaptak még például Speziari Fabiano mozgó képei, amelyek okostelefon és QR-kód segítségével kelnek életre. Appetecchia Lorenzo fotográfus zenészekről készített fotói és Imberti Pier-Giuseppe szobrai ugyancsak láthatók a kiállításon.