Berta Márton a németországi Weimarban tanulta a kaptafakészítés tudományát, azóta apáról fiúra száll a mesterség, a különböző generációk képviselői egymásnak adják át a mesterség fogásait – idézi fel a kezdeteket a Veszprém Vármegyei Értéktár honlapja.

– 1990-ben aztán a Berta család korlátolt felelősségű társaságot alapított. A kilencvenes évek elejétől a kaptafagyártás mellett egyre többen kerestek náluk a kész cipőbe való sámfát, mivel nem elégedtek meg az akkori háromrészes, illetve az egyszerű rugós, fagömb végű sámfával. Főleg az osztrák és német ügyfeleik igényeltek valami mást. Elmondták kívánságaikat, a mesterek pedig próbálták az elképzeléseiket megvalósítani, így született meg a két részből álló (nyomórugó beépítésével készült) rugós sámfa, mely az egész cipőt kitölti, és kezelése is egyszerűvé vált. A kaptafa- és cipősámfagyártáson kívül a Berta család foglalkozik lovaglócsizma-sámfa gyártásával is, e termékek iránt a feléledő lovas hagyományokkal növekedett meg a kereslet. Az elmúlt években Magyarország és Közép-Európa egyetlen cipő-, csizmakaptafa- és sámfagyártó cégévé nőtte ki magát, amely a megváltozott viszonyokhoz kitűnően alkalmazkodva foglalkozik fatalpgyártással is.