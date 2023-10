Az avatóünnepségen jelen volt az alkotó is, aki a szobrot egy általa kiírt pályázat keretében adományozta az intézménynek. Obermayer Gabriella és Németh Katalin készítette a pályázatot, mert úgy érezték, a szobrászművész által felkínált lehetőség jó alkalom arra, hogy az intézmény értéktára egy, az iskola szellemiségéhez is méltó alkotással gazdagodjon. Az alkotás címe: A könyv.

Első évfolyamos tanulók, akik egyben saját avatásukat is ünnepelték, vettek részt az eseményen, alkalmi feladatként verset írtak a szoborhoz. Az intézmény igazgatója, Végh Dávid is kifejezte jókívánságát és reményét, hogy a könyvet tartó szoborfiú jó példával szolgál majd az iskola tanulóifjúságának. Csatlakozott hozzá a művész, aki abban bízik, hogy az alkotás a tanulókat is megérinti majd, és szerves részét fogja képezni a hétköznapjaiknak, akár úgy is, hogy egy-egy dolgozatírás előtt a szobor kobakját megsimogatják, remélve, hogy szerencsét hoz nekik.

A pályázat készítői máris továbbgondolták a szobor funkcióját: hamarosan egy kívánságdobozt helyeznek elé, ahová a tanulók bedobhatják kéréseiket. Az ötlet természetesen nem egészen saját ihletésű. Szabó Magda Abigél-történetének egyik legkedvesebb motívumát szeretnék megidézni vele, egyben útnak indítani egy új Séf-történetfolyamot.