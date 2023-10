A Pannon Egyetem Felföldi Gábor irányította Kultúraszervező Csoportján egészen biztosan nem múlik a dolog, mivel színvonalas programok sokaságával jelentkeznek a legendás „E-kamarában”, amely egykoron az egyetemi hallgatók és a veszprémi polgárok legfőbb találkozási helyének számított. Noha csak pár hete kezdődött a tanév, már lement az idén jubilált, 10. Egygitáros minifesztivál, amely az eddigiekhez hasonlóan nagy sikert aratott. Erről ugyan már lemaradtunk, viszont most, október 16. és 20. között jön a XIX. Egyetemi Folklórhét meseolvasó esttel, táncházzal, irodalmi színpadi előadással, filmklub-vetítéssel, borkóstolós-harmonikaszós nótaesttel és batyus bállal. Bár néhány program kimondottan az egyetemi polgároknak szól, a legtöbbre szeretettel várnak mindenkit. Az október tartogat egy igazi irodalmi csemegét is: a 65. születésnapját ünneplő TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad Felföldi Gábor rendezésében, az Agóra Veszprém Kulturális Központban, október 25-én, 18 órai kezdettel mutatja be a „Megáll a szegény Villon itt..” című estet, amelyen a Vas István fordította versek mellett Faludy György átköltései is elhangzanak. A belépés (ide is) ingyenes.

E rövid kitérő után vissza az E kamarateremhez, ahol javában fut a Gitáros esték elnevezésű sorozat, amelynek legutóbbi, Fényhozó című koncertjére október 10-én került sor. A Molnár Barbara billentyűs, Takács Árpád gitáros-énekes és Magyar Bálint gitáros alkotta trió muzsikáját hallva joggal érezhette magát úgy az ember, mintha kiszakadt volna a kakofóniás, a siker kizárólagos mércéjének a csillogó flitterek számát és a minél nagyobb hangerőt tartó világból. Különösen jól „ült” a produkció ezen a bensőséges, egyszerű helyszínen, ahol a lényeg soha nem a látványtechnika volt, hanem a közösségi szellem erősítése, az, hogy elinduljanak gondolatok, megmozduljanak a lelkek. Másfajta mozgás is van itt, hiszen már 25 éve mennek a Tímár Lajos vezette, „külsősök” előtt is nyitott csütörtöki táncestek. Ezek színvonaláról sokat elmond, hogy Tímár Lajos kiérdemelte velük a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet. Azután ott van még az NFI Egyetemi Filmklub, amelynek keretében minden hónapban levetítenek egy-egy kiemelkedő magyar mozgóképes alkotást.