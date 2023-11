A Bándért Közalapítvány tájékoztatása szerint a november 28-i megnyitással tervezett fotókiállításuk a beérkezett pályaművek kis száma miatt elmarad. Remélik, a következő évben azoknak is sikerül majd beküldeniük jelentkezésüket, akik idén még csak tervezték. A most beküldött képek természetesen jövőre is automatikusan versenyben maradnak.