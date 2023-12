Ahogy a szervezők meghirdették és várták, feldíszített és kivilágított kis- és, nagy autókkal, kis- és nagymotorokkal, kis- és nagy traktorokkal, munkagépekkel, kerékpárral, bringóhintóval, szinte minden létező járművel érkeztek, még kis vonat is jött a fényparádéra. A közel egy órás felvonulás során az utcákat járva a felvonulók örömmel látták a rengeteg kíváncsi nézőt akik a főbb csomópontokban várták a konvojt, és néhány helyen, ahol adottak voltak a körülmények, driftes bemutatóban is részük lehetett.

Fotó: egyesület

A felvonulás után a kicsik is megmutatták saját kis fényeiket egy kisebb gyerekfelvonuláson, melyen majd’ húsz gyerkőc vett részt elektromos autókkal, kismotorokkal, kerékpárokkal. A legnagyobb örömöt mégis a sok boldog arc jelentette.

Martonné Siliga Ágnes, a szervező egyesület elnöke lapunknak elmondta, az Ősi Örömtánc csapatának mikulástáncával egybekötve karácsonyi vendégvárással készültek, melyhez a rengeteg felvonulón kívül sok néző is csatlakozott, és igazán jó hangulatban töltötték együtt az estét. – A büfében igyekeztünk lehetőleg nagy választékkal kedveskedni, ami, úgy érezzük, össze is jött, így senki nem ment haza csalódottan. A regisztráció során többen elmondták, hogy Várpalotáról, Pétfürdőről, sőt még Székesfehérvárról is csatlakoztak hozzánk a felhívásra, nem csak mint felvonulók, de nézőnek is jöttek. Reményeink szerint jövőre ismét ekkora vagy még nagyobb sikert arat a fényparádé Ősiben – tudtuk meg.