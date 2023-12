Az idei mézeskalács faluba még egy lovagkastély is került, az magasodik a varázslények és otthonaik fölé. A zirci lakosoknak, közösségeknek idén is a szó mindkét értelmében volt sütnivalójuk, amikor a Reguly-múzeum felhívására nekiálltak mesebeli alakokat édesre gyúrt tésztából kinyújtani. A dombra épült városka mellett így most a kiállítótérben ott sorakoznak mesebeli ismerőseink, a csodaszarvas, a táltos, a sárkány, a legkisebb királyfi és a többiek. No meg az égig érő fa. Mézi, a mézeskalács emberke a Shrekből, Vuk Karakkal beszélgetve. Megcsodálhatunk süteménynek megsütött állatfarmot és kerek erdőt. A leghatásosabb talán az a magas mézeskalács falú kastély, amely előtt ott állnak a hős lovagok és a hercegkisasszonyuk. Így is megy a közös építkezés a bakonyi kisváros lakóinak.

A kiállítás január közepéig látogatható.