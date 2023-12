Régi, stabil alapembernek számít Bali Mónika, aki 2007-ben csatlakozott a társulathoz, és azóta tizenhat darabban játszott, ennek felében ráadásul főszerepben. Egyebek mellett idén májusban az Abigél című musicalben láthatta a közönség Tapolcán, de már készülnek Kacsóh Pongrác János vitéz című dalművének áprilisi premierjére, amelyet a Batsányi Táncegyüttessel közösen valósítanak meg. A napokban az egyik próba előtt beszélgettünk Mónikával.

– A tapolcai Kazinczy-iskolába jártam, s már ott is énekeltem kórusban, illetve énektanárom, Csala Csilla is több lehetőséget biztosított számomra, ami a fellépéseket illeti. A nyolcadik osztályosok kulturális bemutatóján is énekeltem, s mint utólag megtudtam, a műsort végignézte Halápiné Kálmán Katalin. Aztán a gimnáziumban az első énekórán úgy fogadott Kati néni, hogy látott, hallott engem a kulturális bemutatón, ami alapján szívesen látna a csapatában, a Tapolcai Musical Színpad társulatában. A következő szombaton már részt vettem a próbán, és azóta folyamatosan aktív tagja vagyok a csapatnak. Az első darab, amelyben szerepet kaptam, a 2008-ban bemutatott Egri csillagok volt. Ott két dalt énekeltem, és táncoltam is. Így nagyon hamar belecsöppentem ebben a különleges világba, amely ma is meghatározó számomra – mondta Bali Mónika, aki a következő években egyre komolyabb szerepeket kapott.

Bali Mónika

Forrás: saját

A gimnazista évek elmúlta sem távolította el a színpadtól Mónikát, aki, bár Sopronban tanult tovább, de az együtteshez akkor is hű maradt. – Nem múlt el, nem kopott meg a színpad és a társulat iránt érzett elhivatottság, tulajdonképpen még a próbákat is annyira élvezem, hogy szinte már önmagában az is erős motiváció számomra. Persze az igazi katarzist maga az előadás jelenti, akármennyiszer mutatjuk be. Előadás és előadás között is hatalmas különbségek lehetnek, hiszen más a közönség, más a hangulat. Ezzel együtt azt is szeretem, amikor eljárunk különböző rendezvényekre és akár csak néhány dalt előadunk, hiszen a közönség öröme a miénk is, az az igazi jutalom számunkra. Jelenleg a János vitéz című musicalen dolgozunk, ami első pillanatban nem tűnt nagy kihívásnak, aztán, miután láttunk egy előadást profiktól, s ahogy belemélyedtünk, rá kellett ébrednünk, hogy nagy kihívás előtt állunk. Kőkemény munka vár még ránk jövő áprilisig, de természetesen nem félünk a feladattól – tette hozzá.

A darabbal kapcsolatban annyit már lehet tudni, hogy Szabó György játssza János vitézt, míg Iluska szerepében Mónikát láthatja majd a közönség. Addig azonban még számos fellépés vár a csapatra, s azt is meg kell említeni, hogy Mónika a Soproni Egyetem elvégzése óta, immár kilenc éve óvónőként dolgozik főállásban. Ezzel együtt a tanulást is folytatja, jelenleg gyógypedagógiát hallgat Kaposváron. Április óta Ajkán lakik, de lehetőleg minden tapolcai próbán részt vesz. Nincs kimondottan kedvenc darabja, mindig azt szereti, amelyik éppen akkor aktuális. Ilyen alapon mostantól János vitéz Iluskája lesz a kedvence, amit a közönség jövő év áprilisában láthat majd a Tamási Áron Művelődési Központ Színpadán.