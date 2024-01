Látványos Tegnap, 11:30

Ingyenes nyílt napok fényfestéssel a Folly Arborétumban (videó)

A tavalyihoz hasonlóan idén is nyílt napokkal kezdte az évet a Folly Arborétum. Január 2. és 7. között, az iskolai téli szünetben a badacsonyörsi és a környékbeli települések lakói ingyen csodálhatják meg a télen is meseszép arborétumot. A lehetőséggel szép számmal éltek már az első két napon is.

Szijártó János Szijártó János

A Folly Arborétum egész évben, minden évszakban élményt kínál a látogatóknak. Január első hetében ingyenes nyílt napokkal, fényfestéssel várják az érdeklődőket Fotó: Szijártó János

A nyílt napok alatt a Folly számos meglepetéssel, többek közt egyedülálló fényfestéssel, évindító kerti sétával fogadja a vendégeket. A látványos fényfestés a szürkülettel együtt kezdődik, s ekkor különböző helyszíneken kelnek életre az arborétum növényei és kültéri alkotásai, amelyet informatív tárlatvezetéssel együtt élvezhetnek a résztvevők. Az arborétumba belépve az atlaszcédrusok koronájába épített Folly fészek alakul át a látogatók szeme előtt egy mesebeli bárkává. A lámpák kéken világító színe a kert növényeinek és az embernek oly fontos vizet szimbolizálja, félpercenként habzó fehéren csillogó hullámtörésekkel. A következő állomáson az Ősök szobra tűnik fel, ahol az arborétum alapítóját és utódait ismerhetik meg a vendégek. Az ősök arcképe egy későbbi állomáson is feltűnik, itt azonban nem szoborként, hanem a termetes lombkoronájú himalájai cédrus lombjainak felületén, a pazar 3D-s fényfestés által. Jó tudni, hogy a januári hétvégéken a Folly Arborétum munkatársai a téli kert tematikája köré szervezett vezetett kerti sétákat is tartanak. A látogatók, ahogy eddig, a jövőben is meggyőződhetnek arról, hogy a Folly nem egyszerűen egy arborétum a sok közül. Nem csupán különleges cédrusok és ciprusok gyűjteménye, hanem egy elkötelezett család története, több generáció kemény munkájának és kitartásának csodálatos eredménye.

