Minősített közösségi színtér címet nyert el Karakószörcsök község önkormányzata. Az elismerést a magyar kultúra napja alkalmából Csák János kulturális és innovációs miniszter, valamint Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár adta át a Pannonhalmi Főapátságban Honvédő Szandra polgármesternek. A díjat az országban 14, ötezer fő alatti lélekszámú település nyerte el.

A polgármestertől megtudtuk, hogy a díjra 2023-ban pályázatot nyújtottak be, amelyben leírták a 2022-es évi tevékenységüket. Abban az évben 28 rendezvényt szerveztek, amelyeknél minden korosztály igényeit figyelembe vették. Együttműködnek a térség önkormányzataival, egyesületeivel. Karakószörcsök lakossága érdeklődő és összetartó, társadalmi munkát is szívesen végeznek. Szakkört tartanak a lakosságnak különféle témakörökben, működik gyermekbábcsoport, amely nemzetközi programokra is eljut, és van felnőttek alkotta színjátszó kör is. A pályázatban vizsgálták az önkormányzat és a lakosság együttműködését, a kulturális igények felmérését. A járvány idején is tevékenykedtek, hogy szépüljön a kulturális intézményük.