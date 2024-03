– Boldog vagyok, hogy Magyar Arany Érdemkereszttel jutalmazták a színpadon több évtizeden át nyújtott művészi munkámat, hangsúlyozta a népszerű művész. Hozzátette, nagyon örül, hogy kollégája, Kőrösi Csaba, akivel együtt játszik a Csárdáskirálynőben, ugyanezen a napon Jászai Mari-díjat kapott szintén a Pesti Vigadóban. – Milyen érdekes a sors, Csabával pontosan harminc évvel ezelőtt játszottam a Bál a Savoyban című operettben. Most ő játssza Miskát, én pedig Cecíliát a Csárdáskirálynőben. Mindketten lubickolunk a szerepünkben, és jóleső érzés, hogy a közönség az előadás végén többször is hosszú tapssal köszönte meg a művészek kimagasló teljesítményét.

Forrás: családi

– Veszprémből indult az országos hírnév felé több mint három évtizeddel ezelőtt, és ide tért vissza. Kiemelné gazdag pályafutása főbb állomásait?

– A zeneművészetiről egyenes út vezetett a Budapesti Operettszínházba, ahol igen jól indult a pályám, mert alig néhány hét után megvalósult gyerekkori nagy álmom, hogy operettprimadonna legyek, hiszen egy főszerepet bíztak rám A mosoly országában. Aztán sorra jöttek a nagy primadonna-főszerepek a Csárdáskirálynőben, a Lili bárónőben, a Cigányszerelemben, a Cirkuszhercegnőben, a Gül babában, a Mária főhadnagyban, a Marica grófnőben, a Sibyllben, a Luxemburg grófjában, de akadt egy szubrettszerep is Strauss Denevér című operettjében. Az operettszínház mellett vendégként oszlopos tagja voltam a Hidvégi Miklós vezette Művész Színháznak is. Tíz éven át jártuk a világot, Európán kívül turnéztam Amerikában, Japánban és Kanadában is.

Forrás: családi

– Alapító tagja lettem a Pesti Vigadóban helyet kapó Interoperettnek, ahol rendszeresen felléptem Kovács József operaénekes látványos rendezvényein. A szilveszteri műsorainkat a fél világ láthatta a televízióban, és ennek köszönhetően még próbaéneklésre is meghívtak Klagenfurtba. Később játszottam a Rockszínházban, a Turai Ida Színházban és a Barátok közt tévésorozatban is. 1998 fontos dátum az életemben, mert ekkor megkaptam a Cigányszerelemben nyújtott alakításomért az Év primadonnája címet. Az operett mellett a magyar nóta a kedvenc műfajom, számos tévé- és rádiófelvételem van, rendszeresen hallható vagyok a Dankó Rádióban. Művészi munkám mellett pedig huszonkét éve az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskolában tanítok.

– Mindig énekes szeretett volna lenni?

– Gyerekkorom óta, de nem tudtam eldönteni, hogy milyen műfajban, ezért édesanyám azt mondta, hogy a zenét magas fokon kell tanulni, és akkor bármit énekelhetsz a nótától az operáig, az operettől az örökzöldekig. Igaza lett. Ennek tudatában végeztem el a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát, ahol az előadóművészi diploma mellé megszereztem a művésztanárit is.

– Mit jelent önnek Veszprém?

Mindent, hiszen itt születtem és itt él édesanyám, az öcsém, a rokonságom, és itt lettem gyerekszínész is. A már említett Csárdáskirálynőn kívül a Bál a Savoyban című operettben is játszottam a Petőfi Színházban, és többször felléptem a Rátonyi Róbert Operettfesztiválon. Ezért is esett jól, hogy Egresi Zsuzsanna és Oberfrank Pál, a színház vezetői meghívtak Cecília szerepére. Igaz, másodszereposztásban játszom, de nagyon élvezem.