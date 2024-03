A város múltja családtörténeteken keresztül is láthatóvá vált: a fotógyűjtemények, köztéri installációk, nagy múltú veszprémi emberek interaktív szobrai, privát fotóalbummá átlényegülő buszmegállók és híres üzletek kirakatainak újjáélesztése mellett gyönyörű fotóalbummal emlékezett meg Veszprém városa jeles eseményeiről és meghatározó történelmi személyiségeiről.

„A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programban a privát múlt kutatása külön hangsúlyt kapott: számos kisebb és nagyobb programunk dolgozta fel a városoknak és a régiónak azt a múltját, amelyet a történelemkönyvek és a sárguló újságlapok nem tudnak megmutatni. Veszprém igazi történelmét tulajdonképpen nem a falak, hanem az itt élt és jelenleg is itt élő családok írják: azok a színes egyéniségek, akiknek múltja és jelene egyben a város jövőjének alapját biztosítja” – mondja a Privát Veszprém program hátteréről Dallos Krisztina, a VEB2023 EKF kulturális projektmenedzsere.

A Privát Veszprém rendezvénysorozat megmozgatta az egész várost. A veszprémi családok által elhozott és a városnak ajándékozott fotók, illetve történetek nélkül nem állhatott volna össze az a projekt, amelyben harmonikusan illeszkedtek egymáshoz az elmúlt századokat megidéző kirakatinstallációk, nagy történelmi személyiségek szobrai, a mesélő buszmegállók azzal a fotó- és történetgyűjteménnyel, mellyel Veszprém lakossága ajándékozta meg saját városát.

„A város iránti szívből jövő szeretet megnyilvánulását lépten-nyomon érzékelhettük a Privát Veszprém projekt minden mozzanata során – olyannyira, hogy a sajtó egyenesen azt írta, hogy ez a 'legveszprémibb EKF program'. Igazán megható volt látni, hogy a veszprémiek milyen lelkesen vettek részt a régi fotók gyűjtésében, milyen örömmel jöttek el a Mesélő megállók sétáira és milyen őszinte örömmel fedezték fel a Lakatlan kirakatokat és a színes szobrokat is” – értékelt Bolgár Eszter, a szervező BuildingScape Hungary Kft. projektmenedzsere.

A veszprémiek segítségével összeállt gyűjteményből egyedülálló technikával kiállítási tablók születtek: a fényképek hátteréül szolgáló egyedi grafikákat Szauder Dávid képzőművész, a program egyik megálmodója a mesterséges intelligencia felhasználásával alkotta meg.

A közös emlékezetre épülő, veszprémi családokat bemutató szabadtéri kiállítás képei továbbra is megtekinthetők az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központban, a későbbiekben pedig egy helyi intézmény fogja átvenni őket. Szintén a városban marad azoknak az ideiglenes szobroknak a zöme, amelyek jelenlétükkel a veszprémi polgárság meghatározó értékeit hirdették. Cholnoky Jenő, Óvári Ferenc, Francsics Károly és Rosenberg Jenő 3D nyomtatással készült színes figurái közkedvelt színfoltjaivá váltak a városnak, és reményeink szerint azok is maradnak a jövőben. Csikász Imre alakja pedig a budapesti Light Art Museumban talált otthonra. Veszprém tulajdonában maradnak a Veszprém Megyei Honismereti Egyesülettel közösen létrehozott Mesélő megálló plakátok is, és hamarosan a veszprémi buszjáratok poszterei is helytörténeti érdekességekkel telnek meg.

Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprémi Honismeretei Egyesület elnöke és az VEB2023 EKF programfejlesztési tanácsadója aktívan részt vett a programok szervezésében és lebonyolításában. Elmondta, hogy a projekt megálmodói nyilvános eseményeket szerveztek, hogy beavassák a veszprémieket a város múltjának titkaiba.

Ennek egyik emlékezetes megoldása volt a négy, várostörténeti szempontból meghatározó üzlet kirakatának újragondolása. A Lakatlan kirakatok projekt részei nem kiállítóterek, mégis, tárlatvezetés nélkül is számtalan járókelő tekintetét vonzották az üveg mögött megsárgult fotókon megbúvó életutak és korszakok.

Az időszaki köztéri szoborinstallációk öt kivételes veszprémi személyre emlékeztetnek, akik mind-mind hozzájárultak a város történelméhez, fejlődéséhez és hírnevéhez. Az életnagyságú, háromdimenziós nyomtatással készült szobrok szintén nem egy hagyományos értelemben vett kiállítótérben, hanem Veszprém utcáin kaptak helyet, alakjaik megformálásához pedig ma élő emberek álltak modellt.

A levéltári fotókat és a város lakóinak saját fényképeit bemutató Mesélő megállók a lehető legtermészetesebb módon váltak részévé a 21. századi hétköznapi forgatagnak. A buszmegállókban elhelyezett fotóinstallációkon megidézett városi hétköznapok és ünnepek nem csupán a kiállítás helyének köszönhették újszerűségüket, hanem a kapcsolódó séták közvetlenségének is.

Hónapokon keresztül formálódott a Privát Veszprém projekt egyik legjelentősebb és legszemélyesebb eleme, a gondosan válogatott és digitalizált, a lakosok családi fotóin és a hozzájuk tartozó személyes elbeszéléseken alapuló fotógyűjtemény, amelyet tavaly decemberben vehettek kézbe először az érdeklődők.

A Privát Veszprém program zárásaként a szervezők és a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület nevében Bolgár Eszter projektvezető adott át adománycsomagokat a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény vezetőjének, Horváthné Kecskés Diánának. Az adomány azoknak a veszprémieknek köszönhető, akik a tavaly novemberben kiadott – a veszprémi családok történetét feldolgozó – album kézhezvételekor pénzbeli felajánlást tettek. A csomagokat az intézmény juttatja el a nélkülöző veszprémi családokhoz. A jótékonysági akció a Foton Audiovizuális Centrumban, a Vár utca 17-ben addig folytatódik, amíg van a hamar népszerűvé vált veszprémi családtörténeti kötetből.

A Privát Veszprém projekt szervezői a népszerű program után abban bíznak, hogy sikerült új közösségi platformokat teremteniük, amelyeket tovább gondoznak majd a helyiek.