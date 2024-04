Az Okuláré projekt a Fiatal Drámaírók Háza nemzetközi felolvasószínházi sorozata, amelynek keretein belül kéthavonta három-három egyfelvonásos, a megadott hívószóra írt drámát olvasnak fel. A felolvasásokat beszélgetés követi, ahol a közönség visszajelzéseket adhat a szerzőknek, majd szavazással dönthetnek az est győzteséről. A rendhagyó, interaktív színházi est előtt Antalóczy Zoltán, a színtársulat vezetője mutatta be a darabokat.

A Fiatal Drámaírók Háza nyílt pályázatának hívószava ezúttal a "most" volt, ezt dolgozta fel különféleképpen a három nyertes, rövid dráma. A pályázatra írt darabok közül ugyanis a szakmai zsűri által kiválasztott, három legjobbnak ítélt egyfelvonásos művet mutatják be minden alkalommal, ezúttal rekordszámú, 19 helyszínen az ország több pontján, sőt, külföldön és online is. A cél, hogy a pályakezdő, kortárs szerzők megméressék magukat, és a három darab közül a legsikeresebbet egész estés előadássá dolgozza át a szerző. A Fiatal Drámaírók Háza alapítója és vezetője, Horváth Benji arról beszélt, hogy a darabok előírásához sok közösség tud kapcsolódni, a találkozások ereje érezhető. Megköszönte a tapolcai társulatnak, hogy az Okuláré projekt rendszeres résztvevői.

A "most" hívószóra előadott darabok Kubina Zita: Erről szól, Rédei Roland: Rókacsapda, és az immár harmadszor sikerrel pályázó Nagy Tímea Mielőtt a Napba érsz című drámája volt. Az esten szokás szerint a színjátszók, a közönség és a vendégek, köztük Rédei Roland, együtt beszélték meg a látott darabokat. Elhangzottak dicséretek, kritikák, és ötletek a darabok továbbgondolására. A színjátszók részéről pedig a tények, hogy bár felolvasó színházról van szó, ők mégis belevisznek némi színjátszást, óvatosan mozogva a keskeny mezsgyén. Ugyanis mivel a közönség a darabot, nem pedig annak előadását díjazza, emiatt sem túljátszani, sem lehúzni nem szerencsés a forgatókönyvet. A szavazás egyértelmű eredménye volt, hogy a Rókacsapda nyerte el a közönség tetszését, ahogy – amint azt Horváth Benji elmondta –, az eddig bemutatott helyszínek többségén szintén. Így ennek a fordulónak a győztese Rédei Roland darabja lett, azt valószínűleg láthatjuk később kibővítve is.

Az esten Antalóczy Zoltán, Korponai Kitti, Dominek Ica, Baracskai László és Szente Lilla adta elő a darabokat.