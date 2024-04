A Petőfi Kulturális Ügynökség és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatásával Balázs Géza néprajzkutató és nyelvész kollégáival együtt Anyanyelvi piknikkel járja az országot, s a határon túli magyarlakta területeket sem felejtik el felkeresni. A piknik jelmondata: A legkisebb településtől a fővárosig. Valós a jelmondat, mert a programmal már eljutottak Sátoraljaújhelytől Kapolcsig, Kaposvártól Nagyváradig, még Szőlősgyörökre, Kiscsőszre és Szennára is, illetve 13. állomásként Devecserre.

A délutáni vetélkedés kezdetén néhány versenyző Gárdonyi Géza műveiből idézett. A devecseri Magvas Viktória (6. A) igazán szépen mondta el Gárdonyi Annuska lelkem című versét. Három noszlopi tanuló szintén Gárdonyi-verssel kedveskedett társaiknak. Az ajkai Szent István Király Általános Iskolából érkezett Kerekes Csongor pedig az Egri csillagok című regényből az eskü szövegét mondta el éretten, átérezve a történelmi helyzetet. A megjelenteket Bognárné Simon Katalin, az emléktársaság elnöke köszöntötte.

Ezt követően Balázs Géza napjaink valóságából gyűjtött, diaképekre vitt anyaggal „félrecsúszott” nyelvhasználati, helyesírási, stilisztikai hibákat villantott fel, humoros kommentárral tálalva, a gyerekek nagy derültségére.

A professzor vezette Anyanyelvi piknikre négyfős csapatok érkeztek a térség általános iskoláiból, Noszlopról, Nyirádról, Ajkáról (ahonnan két csapat jött) és a helyi intézményből. A tanulók a kivetített és papíralapon kézhez vett színes feladatsort nagy igyekezettel, csapatmunkával oldották meg. A megoldások értékelése alatt Balázs Géza könnyed stílusban vezette végig a diákokat a helyes megoldások során, és fogadta el tőlük a helyben megszületett többféle lehetőséget. Az élvezetes feladványokat minden csapat lelkesen, erejéhez mérten megoldotta.

Nyirád vitte el az első helyet. A devecseri gárdonyisok színeiben indult Forradalmárok csapat – a szervezők nagy büszkeségére – az előkelő 3. helyet szerezte meg rendkívül szoros versenyben.

Végezetül minden résztvevő a piknik szervezői által ajándékba hozott könyvek közül választhatott. A felkészítő tanárok is ajándék könyvvel térhettek haza. A tanárok utólagosan elmondták, hogy Balázs Géza olyan értékes és érdekes nyelvi kiadványokat is hozott jutalmul, amelyek a könyvesboltok polcain nem találhatók meg. Több könyv hasznára lesz a tanulóknak a nyelvi elmélyülésben. A résztvevők a verseny végén élvezettel osztották meg egymással a felmerült nyelvi gondolataikat, míg fogyasztották a szendvicseket, üdítőket. Egyöntetűen azt nyilatkozták, jönnek máskor is, ha meghívást kapnak, mert igen élvezetes, hasznos délutánt töltöttek a kastélykönyvtárban.