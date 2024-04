Josef Albers (1888–1976) elmélete szerint nem a hullámhosszokban kifejezhető, konkrét színt képezzük le magunkban, hanem a tudatunkban társítunk ahhoz értékeket, minősítjük azt többek között a fenti jelzőkkel. Mindebből az is következik, hogy a mások művészeti alkotásait élvezni és érteni óhajtók, vagy éppen saját, a külvilágra hatni, másoknak valamilyen üzenetet közvetíteni kívánó alkotásokat létrehozni szándékozók nemigen boldogulhatnak a színelmélet elsajátítása nélkül (amire egyébként kitűnő eszköz Albers A színek kölcsönhatása – a látás didaktikájának alapjai című, magyarul is megjelent könyve).

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az sem árt, persze, ha van lehetőség a látás gyakorlati csiszolására. Márpedig Veszprémben szerencsére van, nem is akármilyen: a Művészetek Háza Modern Képtár–Vass László Gyűjtemény. A most megnyílt, Hommage à Albers című időszaki kiállítás megnyitóján Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere ezt is kihangsúlyozta beszédében. Megemlékezett továbbá a Modern Képtár megalapításának időszakáról, arról, hogy ő maga is csak valamivel később döbbent rá igazán, micsoda kincs került Veszprémbe. Kiemelte: „Mi azon kevesek közé tartozunk, ahol a fiatalság úgy tud felnőni, hogy ilyen kulturális környezet veszi közre. Ahol úgy lehet megtanulni látni, hogy a XX. század második felének jelentős alkotóival, azok alkotásaival a múzeum látogatása során találkozni lehet.” Az alpolgármester a mostani tárlaton részt vevők közül külön megemlített két, Veszprémhez kötődő művészt. Egyik a városról készült, ikonikussá vált fotóalbumokat jegyző Szelényi Károly fotóművész – akit 81. születésnapja alkalmából Vass László köszöntött a megnyitón –, a másik pedig Halmi-Horváth István festőművész, művésztanár, akinek Struktúra I. elnevezésű objektje 2014 októbere óta látható a Kossuth utcai aluljáró bejáratánál.

A Vár utca 3–7. szám alatt, július 7-ig megtekinthető kiállításon rajtuk kívül Benedek Barna, Varga Bertalan és Wolsky András műveivel, valamint Josef Albers eredetileg 1926-ban elkészített, Rakásolható asztalok című alkotásával találkozhatnak a modern művészet iránt rajongók, illetve mindazok, akik ugyan még kevéssé járatosak ebben a világban, ám szeretettel nyitják meg előtte a lelküket.