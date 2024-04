A fenti címmel nyílt meg Keskeny Ildikó pasztell és üvegfestő kiállítása a veszprémi Dózsavárosi Könyvtárban. Majd százan voltak kíváncsiak a tárlatra, hiszen sokan ismerik Ildikót ügyvédként, civil szervezetek aktív tagjaként, és mivel a Dózsavárosban összetartó közösség él, őt, mint itt lakót is szerették volna ünnepelni. Emlékezetes volt László Péter művészettörténész előadása, a műsor, amit a Dózsa György Általános Iskola tanulói adtak. A kiállítás április 19-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében, amivel Ildikó is „gazdálkodik”. Mint alkotó, elsőként találta ki ugyanis, hogy a tárlat zárásáig fennmaradó napokon, a könyvtárban kifüggesztett időintervallumokban személyesen is várja színes virágképei között a vizuális művészetek kedvelőit.