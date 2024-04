A megjelenteket Zsandár Tamás, az esemény ötletgazdája köszöntötte, aki elmondta, a Wine & Vinyl borklubjából kiindulva rendezik meg itt a borszalont, ahová borászokat hívnak meg, és borkóstolókat tartanak. – Azt látom, hogy nagy igény van arra, hogy borkóstolókon vegyenek részt az emberek, borászokkal találkozzanak, egymással beszélgessenek – fogalmazott. Erre május 24-én lesz első alkalommal lehetősége az érdeklődőknek a veszprémi várban, a VEAB-székház borospincéjében, ahol 11 borászat nedűit vonultatják fel. Az elképzelések szerint minden évben négy alkalommal, negyedévente szeretnék megrendezni a Veszprém Borszalont, minden esetben új borászokkal, új tematikával, új résztvevőkkel, gasztronómiai bemutatókkal.

Május 24-én indul a város új boros rendezvénysorozata, a Veszprém Borszalon.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora, az MTA VEAB elnöke elmondta, fontos, hogy közösséget teremtsenek. Az, hogy az egyetemen egy kicsit kimozduljanak a hétköznapokból, és hogy legyen egyfajta lehetőség a kollégáknak egymással közösségi életet élni, amire szerinte nagy igény van. – Azt a kultúrát, amit a bor jelent és képvisel az emberiség történetében, azt közelebb hozni hasznos, hiszen ezen keresztül is szélesíthetjük tudásunkat, látókörünket és kapcsolatainkat egyaránt – fogalmazott az elnök, és hozzátette, a Veszprémi Akadémiai Bizottság a kezdeményezésnek örömmel ad helyet. – A helyszín ideális, a program közösségteremtő, ráadásul nem szezonális – jegyezte meg Gelencsér András, aki végül megemlítette, nagyon sokat fejlődött Magyarországon a borkultúra, ami valóban kultúra lett.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere szerint a mögöttünk hagyott Európa Kulturális Fővárosa programnak is a gerincét az adta, hogy egy közösségépítő, közösségfejlesztő program volt, amiben a kultúrát a lehető legszélesebben próbálták értelmezni. Ebben a gasztronómia nagyon fontos szerepet kapott. Nagyon sok kifejezetten gasztronómiai rendezvényük volt, és sok olyan közösségi alkalom, ahol a gasztronómia megjelent kiegészítő programként. – A minőségi programok és a minőségi gasztronómia az, ami hosszú távon képes működni. Kitűnő borok, elegáns helyszínen, ezért nem maradhat el a siker – jelentette ki a polgármester.

Május 24-én indul a város új boros rendezvénysorozata, a Veszprém Borszalon.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Veszprémben van egy igényes borfogyasztói réteg, akik miatt érdemes kóstolót tartani. Ezt mondta Szittnyai Zalán borszakértő, aki arról is beszélt, hogy az általa képviselt Zwack Izabella Borkereskedéssel egy picit az olasz életérzést is elhozzák a nyár előtt Veszprémbe boraikkal. Megtudtuk, a borszalon sétáló, kóstoló jellegű lesz, ahol a vendég megérkezik a helyszínre, majd egy poharat kap ajándékba a belépő mellé. Nem mellékesen az első kóstoló alkalmával 11 borászat fogja képviselni magát és 40–50 bort lehet majd kóstolni. Elkezdődött a jegyértékesítést, a biléták 40 százaléka egy hét alatt el is kelt.