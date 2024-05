Köszöntőjében Ovádi Péter országgyűlési képviselő a képzőművészethez kapcsolódó személyes élményeiről mesélt. Majd elmondta, azért érzik jól magunkat Veszprémben és térségében az itt élők, mert itt a most jubiláló klubhoz hasonló, kitűnő közösségek léteznek, akár ötven évig vagy még tovább. – Az ilyen klubok rengeteg közös élménye még jobbá teszi a gyönyörű várost, mindazon túl, amivel pedagógusai aktív idejükben formálták. Az, hogy Veszprém az ország legszebb városa, nekik is köszönhető. Bár mindenhol kellenek alapítók, de vezetők is, akik „hátukon viszik” a közösséget. Jó látni az összetartást, a képzőművészek munkáit, melyekkel megvalósítják, kifejezik mindazt, amit mi csak gondolunk – mondta el az országgyűlési képviselő.

Majd Porga Gyula polgármester szólt, érdekességként utalva a Hriszto Botev Általános Iskola szintén ötvenéves jubileumára. – Ötven esztendő nem kevés még egy ilyen nagy múltú város életében sem, az intézmények sem mindig érnek meg ennyi időt, egy közösséget fél évszázadon át egyben tartani pedig igazán nagy szó. Úgy lehet ezt megtenni, ha van feladat, célok, melyekért a tagok közösen hoznak áldozatot nyugdíjas idejükből. Teszik ezt egymásnak, de a városnak is. Mindazoknak köszönet jár, akik bármikor formálták, alakították a klubot, mert a legdrágábbat, szabadidejüket adták a kis és nagy közösségnek – azaz a klubnak és a városnak.

A jubileumi kiállítást Herth Viktória művészettörténész nyitotta meg, aki az alkotás öröméről beszélt, ami minden rossz érzésen átsegíti az embert. – Általa belemenekül egy másik világba, ahol hirtelen minden egyszerűbbé válik. Ezért jó a művészet – az egyénnek, de az értékválság jellemezte társadalomnak is. Ilyen körülmények között egy jó műalkotás részei, a szépség, a jóság, az esztétikai és etikai érték nélkülözhetetlen. Gazdagodunk a kiállítás által. A pedagógusok keze pedig nem csupán az alkotások kapcsán, de egyébként is tündérkéznek nevezhető – mondta el, majd felidézte élményeit, amikor egy életre elköteleződött a művészettel, megértette a képzőművészet lényegét. A művészet közelében maradt, de úgy és ott tud megállni egy mű előtt, ahol egyedül a mű és ő maga létezik. – Bár képzett rajztanárok műveit is látjuk itt, mégis, nagyrészt hobbialkotók kiállításán vagyunk, ezért is nagy élmény azon végignézni, mert látszik a mű és alkotója közötti izzó szeretet.

A megnyitót Gedőczi Ildikó zongorajátéka színesítette, majd Benyovszky Pál Márton, Gedőczi Ildikó és Iványiné Kovács Erzsébet kulturális műsora követte. A tárlat június 6-ig tekinthető meg.