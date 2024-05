A klub hatvanas tagjai eleinte csak maguk szórakoztatására kezdtek táncot tanulni Sümegi Krisztina irányításával, majd fellépéseket is vállaltak helyben és a környéken. Táncoltak a farsangi mulatságon is. Öt taggal indultak közel egy évvel ezelőtt, jelenleg heten vannak, köztük két lelkes férfi. Vidám, egykor a diszkóban szóló retró zenéket választanak ki maguknak együtt, hogy aztán a koreográfiákat betanulva tíz-tizenöt perces műsorokat adjanak. Első megmérettetésük már sikerrel járt, bejutottak a döntőbe, arra készülnek jelenleg is a heti kétszeri próbák alkalmával.

Vallják, hogy a tánc javítja a ritmusérzéket, a memóriát, összehozza a csoportot és sikerélményt szereznek a bemutatók során.