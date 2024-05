Május 18-án, szombaton rendezik III. Bándi Kortársművészeti Tavasz minifeszt eseményeit. A Turisztikai Látogató Központban 14 órakor kezdődik Tanai Bori kiállítása, melynek megnyitóján közreműködik Herth Viktória művészettörténész, Nikolausz Krisztián grafikusművész, Tanai Péter és Tanai Gergely népzenészek és a Kék Madár Táncműhely. Az Esseg vár alatti színpadon 16 órakor indul a Tánc A KÉk MAdár TÁncműhely növendékeinek versenydarabjaival. 16.15-kor táncelőadás lesz Ladjánszki Márta együttműködésben, előadótársakkal. 17 órakor Irodalom címmel Hegyi Zoltán író, publicista kötetbemutatója kezdődik, részletek hangzanak el az író hamarosan megjelenő Garázsmenet című könyvéből és beszélgetnek a kötetről. Közreműködik Fenyvesi Ottó, Kilián László, Hegyi Ombódi Brigitta, valamint a szerző, s Porteleki László, a Muzsikás együttes tagja zenél.

18.15-től Kortárstánc kezdődik Miklóssy Alex Me and my shirt című előadásával, majd 18.45-kor Zene, Kovács Gáborján a Bran című ószirmi népzenét adja elő. 19.30-kor mozgás és bábszínház indul Hermethia Puppets Piaf címá darabjával. A kortárs táncos, illetve bábszínpadi elemeket felvonultató előadásban a múltidézés szerves részeként élőben hangzanak el Édith Piaf sanzonjai eredeti francia nyelven. Ezt az előadást 16 éven felüli nézőknek ajánlják. 20.30-kor a Megmondta professzorasszonyom című monodrámát adja elő Kőszegi Mari. 21 órától Jenanne Daniel’s címmel Lipták Katalin Jeanne jazz éneke kezdődik a Jeanne Daniel’s formáció előadásában.