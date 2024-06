A hétvégén megrendezett Balatonalmádi Vibez! fesztivál hatalmas sikernek bizonyult, hiszen minden korosztály képviseltette magát a rendezvényen. A fesztivál helyszíne, a Balaton partja remek hátteret adott a programoknak, ahol az emberek élvezhették a tó látványát és a nyári napfényt. A rendezvényen több száz látogató fordult meg, ami bizonyítja, hogy a helyi közösség és a turisták is örömmel fogadták az eseményt.

Együtt bulizott a tömeg Balatonalmádiban a Vibez! fesztiválon

Fotó: szervezők

Beszéltünk a Szóljon Almádi! egyesület vezetőjével, Csontos Dáviddal, aki elárulta, hogy délután négytől már tele voltak az asztalok, és az érdeklődés túlszárnyalta az elvárásokat. Dávid sokat gondolkodott azon, hogy Almádi minek a városa – a fiataloké, az időseké, a családoké –, de végül arra jutott, hogy Almádi mindenkié, ezért nem csak elektronikus zene szólt a rendezvényen. A cél az volt, hogy amíg fent van a nap, addig a rendezvény a családoké legyen, este pedig a fiatalok vehetik birtokba a táncparkettet.

A fesztivál fénypontja kétségkívül a fellépők sora volt. A programkínálat minden zenei ízlést kielégített: a fiatal tehetségek mellett színpadra lépett egy helyi apukákból álló banda is, akik nagy tapsot kaptak a közönségtől. A Line up húzóneve Dj Szecsei volt, aki most is hozta a kötelező jó bulit, és a közönség egy emberként táncolt a slágereire. Szecsei fellépése hatalmas energiát vitt a rendezvénybe, és a hangulat az egekbe szökött.

Már kora este érezni lehetett a jó hangulatot

Fotó: szervezők

Az eseményt a Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium diákjai szervezték a Szóljon Almádi! egyesülettel karöltve, és mindent megtettek azért, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Dávid hozzátette, hogy az első fesztivál nagyon sikeres volt, ezért terveznek jövőre is hasonlót. A Vibez! fesztivállal nem ér véget az almádi nyár, hiszen hamarosan jön az Almádi Ritmusok nevű rendezvény, szintén a Szóljon Almádi! szervezésében, a Pannónia Kulturális Központtal közösen. Jövő hétvégén pedig autós felvonulás lesz Almádi utcáin különleges járművekkel, ahová szintén várják szeretettel a nagyérdeműt.

Dávid külön köszönetet mondott Lucának, Hannának, Emesének, Petinek, Márknak és Csonginak, hiszen nélkülük ez biztosan nem valósult volna meg.