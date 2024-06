Június 18.

Kedves Tamás! A hosszú hallgatásért, elmaradt leveleimért már megbocsáss. A mostani apropót az szolgáltatja, hogy mindjárt indulnak az indiánok a Bakonyba. És ott nyilván megidézik majd Füst a szemében halhatatlan szellemét is. Aki te voltál. Aki te vagy.

De támadt itt egy másik ürügy is, kiváló alkalom. Két lemezed is megjelent az elmúlt hónapok során, és ezek nekem is jócskán tartogattak meglepetéseket. Holott azt hittem, mindent tudok rólad, már ami a dalaidat illeti. Most majdnem azt írtam, ,,illetöleg”, mert megszólalt a hangod a fejemben, az Illegalitásból. Ez egyébként elég gyakori. Szóval, az egyik mindjárt egy tripla lemez, a Cseh-Víg album, benne három vynil, Cseh Tamás–Bereményi Géza-dalokkal Cseh Tamás és Víg Mihály előadásában. Kolosszális. Az Uránbányászok nekem újdonság, mentségemül szolgáljon, hogy 76-ban gyerek voltam még. Az a vége a hat oldalnak, hogy Ne higgy az énekesnek. Na persze mi úgy hittünk neked, mint senki másnak. De erről a gyöngyszemről már írtam. Jöjjön hát a másik, a Cseh Tamás Western dalok. Képzeld, ezeket sem ismertem. Jó, a Lee Van Cleef kivételével, az az egyik kedvencem, hátat a falnak és megdögleni, vagy nem megdögleni, kinek miként tetszett jobban. Még egy mentség, ezek a dalok a hatvanas években születtek, és akkor még gyerekebb voltam. Aztán pedig valahogy hanyagoltad őket. Gyanítom, hogy Hanák Gábor áshatta elő ezeket, mert a Hanák történész is és jó fej is, valamint ért hozzád. Van archívumod is. Abban van egy kézírásos üzeneted Bereményinek a sapkában érkezett hetvenes évek elejéről, amikor feszt cetliztetek. Idemásolom, mert jellemző, kedves és vicces, ugyanakkor utal az indián-cowboy világodra. Kisfiam, Gézukám – csak így. Eddig megúsztad, hogy szitává lőjelek, de ez az idő most elmúlt. Nyomban tésztaszaggatót gyártok belőled, ha : 1. Holnap 1/2 9-re nem vagy ott a 25.-ben próbán. 2. Vagy nem hívsz fel ma este anyánál, 659-517. 3. Vagy nem vársz meg itt, vagy az Izolabellában, hogy holnap együtt induljunk. Nos választhatsz. Egyúttal figyelmeztetlek arra is, hogy veszett, vérszomjas magányos farkas vagyok, nem ismerek kegyelmet. Mosolygó. Eddig a levél. Emlékszel?