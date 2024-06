A Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál idén is színes programokkal várja a műfaj szerelmeseit, és 2024-ben is nagyszabású, élő zenés, a város legkülönlegesebb helyszíneit érintő felvonulással kezdődik a programsorozat, melyen felcsendülnek a legnépszerűbb operettslágerek, megjelenik a cirkuszművészet, a zene és a tánc is. Újra jár majd az operettvonat, az élő zenés utca- és téravatók mellett az egész családnak kikapcsolódást ígérnek a könnyűzenei, komolyzenei koncertek, az országos, valamint határon túli társulatok színházi előadásai, a kreatív foglalkozásokat nyújtó gyermeksziget és a fesztivál teljes ideje alatt működő varázslatos vidámpark is.

Részlet a Csárdáskirálynő című darabból

A fesztivál első napjának előadása a Csárdáskirálynő MÁZSképp című egyszeri és különleges bemutató lesz, melyben színpadra lép – erre az alkalommal készített dramaturgiával – a darab rendezője, Mészáros Árpád Zsolt is.

Idén is saját bemutatóval készül a Veszprémi Petőfi Színház az operettfesztiválra, a Mágnás Miska című operettel, melyet természetesen decembertől a bérletes nézők is megtekinthetnek a nagyszínházban. Veszprém város kiemelt fesztiválján köszönthetjük majd a New York-i Magyar Színház Te rongyos élet című hungarikumösszeállítását, valamint a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának gáláját a Budapesti Operettszínház művészeivel.

Az esemény – a tavalyi nagy sikerre való tekintettel – idén is élő zenés, nagyszabású nemzetközi operettgálával zárul. A Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál igazi családi esemény, generációkon átívelő szórakozás, hiszen a nagyszülőktől a legkisebbekig mindenki találhat kedvére való programot. A fesztivál részletes programja itt olvasható, és számos más szórakozási lehetőséget is ajánl lapunk.