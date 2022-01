Az év utolsó összecsapásán a Csurgót fogadta a Fejér-B.Á.L. Veszprém. A hazaiak a találkozó napjának délelőttjén jelentették be, hogy megtalálták a nyáron Tatabányára távozó Tombor Csaba utódját: Konkoly Csaba lesz az új vezetőedző, aki Gyöngyösről érkezik.

További, a csapattal kapcsolatos hír, hogy Vajda Hubát visszavárja egyesülete a Balatonfüredi KSE a nyáron, így a kölcsönben szereplő beálló a tóparton folytatja pályafutását.

Gyengén, kapkodóan kezdett a Veszprém, a Csurgó 5-1-re ellépett a 8. percben. Tombor Csaba időkérése után Fazekas gólját jegyezhettük fel, azonban az ellenfél gyors támadásokkal 2-7-re növelte a különbséget. Tombor edző kikérte második idejét is.

Hiába próbálta cserékkel kizökkenteni csapatát Tombor Csaba, felállt fal ellen nem igazán találták a réseket tanítványai. Emberelőnyben aztán egy üres kapus góllal zárkózott a Veszprém (19. perc: 4-10). Bosszantó hibák, kapufák nehezítették a veszprémiek helyzetét, így a félidő végéhez közeledve sem csökkent a hátrány (24. perc: 7-12).

Csurgói időkérést követően már 7-13-at mutatott az eredményjelző, aztán hirtelen megváltozott a játék képe és a Veszprém egy 4-1-es rohanással 11-14-re zárkózott fel a szünetig.

Éles góljával indult a második felvonás (12-14), azonban a Csurgó gyorsan visszaállította a különbséget, főleg Krsmancic volt elemében (13-18). A 40. perchez érve már-már elkeserítő helyzetbe hozta magát a házigazda, 14-21-nél Tombor Csaba újra rövid megbeszélést tartott.

Sajnos nem változott a játék képe, a Csurgó Gábor és Tatai kapus vezetésével legszebb napjait idézte és a 46. percben már kétszámjegyűre hízott a differencia (15-25).

A hátralévő időben is a vendégek akarata érvényesült. A Veszprém védelme ezen a napon nagyon alul teljesített, könnyedén hatoltak át rajta a csurgói támadók. A végjátékban sikerült valamelyest kozmetikázni az eredményen, azonban így is komoly vereségbe szaladt be a Veszprém, a vendégek teljesen megérdemelten nyertek.

Fejér-B.Á.L.-Csurgó 25-31 (11-14) Veszprém, 500 néző. V.: Fekete, Tóth. Fejér-B.Á.L. Veszprém: Borbély – Tóth P. 5, Kurucz, Bugyáki, Vajda 1, FAZEKAS 7, Hári 3 (2). Csere: Miklós (kapus), SOMOGYI 4, Szemtán P. 1, Éles 3 (1), Kristóf, Seregi 1 (1), Tóth J. Edző: Tombor Csaba. Csurgói KK: TATAI – Gebhardt 3, KRECIC 5, KRSMANCIC 5, SZEITL E. 2, GÁBOR 10, Kovacevic 3. Csere: Füstös (kapus) 1, Herceg 2, Schäffer, Borsos, Kozina. Edző: Baranyai Norbert. Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 2/1.