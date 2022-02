Izgalmas fél év vár a balatonfürediekre, akik a harmadik helyről várják az élvonal 2021/2022-es szezonjának folytatását. A nyolc sikerrel, egy döntetlennel és három vereséggel álló BKSE jó eséllyel küzdhet meg idén a bajnoki bronzéremért a Veszprém és a Szeged mögött.

A legnagyobb riválisa a negyedik Ferencváros (14 pont) lehet, de ott van az idényt gyengén kezdő, de jó csapattal rendelkező Tatabánya is, amely 12 ponttal jelenleg az ötödik.

A Balaton-partiak felkészüléséről György László vezetőedzőt kérdeztük.

– Felemásan sikerült. December 10-én volt az utolsó meccsünk, ezután jött egy kis szünet. A közös munkát január 3-án kezdtük, a közöst idézőjelbe tehetjük, mert a válogatott játékosok az Euró­pa-bajnoki szereplés miatt hiá­nyoztak, plusz betegeink is voltak. Ezzel együtt sikerült öt mérkőzést lejátszanunk, sokat tudtunk dolgozni. Természetesen a később csatlakozókon látszott, hogy van lemaradásuk, elsősorban állóképességben. Pozitívum, hogy Varga Márton hosszabb kihagyás után visszatért és ismét teljes értékű munkát tudott végezni – foglalta össze az elmúlt heteket György László.

A füredieket Bóka Bende­gúz, Topic Petar és Rodríguez Pedro képviselte a részben hazai rendezésű Eb-n a magyar válogatottban. A bosnyák Dejan Malinovic is kerettag volt hazája csapatában, ám koronavírus-fertőzés miatt nem léphetett pályára.

György László kérdésünkre a kontinenstornával kapcsolatban elmondta: természetesen csalódott volt a magyar válogatott szereplése miatt. Úgy gondolja, sok összetevő miatt alakult gyengén az Eb-nk. Bízik benne, hogy valaki hamarosan feltárja a hátteret, az okokat.

A Komló elleni bajnokival (időpont: szombat 18.00.) kapcsolatban megjegyezte, bár a rivális jó formát mutatott az elmúlt időszakban, az ő céljuk nem lehet más, mint a győzelem. – Bízom benne, hogy sokan kilátogatnak szombaton a csarnokba és segítenek nekünk a pontok megszerzésében – tette hozzá.