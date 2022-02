Ahogy Borgulya István, a fürediek edzője fogalmazott, a soproni vendégjátékuk nem is 6, hanem egyenesen 12 pontos találkozó lesz, ami túlzásnak tűnhet, ám, ha azt a tényt nézzük, hogy a 17. fogadja a 18. helyezettet, akkor talán mégsem. A hűség városának csapata legutóbb Tatabányán maradt alul, míg a BFC jó játékkal Győrben, az ETO Akadémia ellen, egy szoros mecscsen járt hasonlóan.

- Covid után nem lehet azonnal pályára lépni, ám az újaknak megérkezett a játékengedélye - válaszolta Borgulya István arra a kérdésünkre, hogy nagyobb lesz-e a variációs lehetősége. - Ha az a hozzáállás és játék meglesz Sopronban is, mint legutóbb, remélem, nem marad el a győzelem. Bízom benne, hogy végre megtörik a jég és nyer a csapat - mondta Borgulya, aki szerint Győrben a befejezésekbe csúszott hiba.

- Jobban örültem volna, ha úgy jövünk el, hogy szerencsésen nyertünk egy-nullra, mint hogy ismét szimpatikus vesztesek legyünk - fogalmazott. - Ha egy pár meccset tudnánk nyerni, akkor olyan csapat kovácsolódna, mint amikor idekerültem. Ehhez a munka mellett, úgy érzem, némi szerencse is kell - vallotta meg az edző. - Győzelem kell a hithez, ez is biztos. Előretekintés? Most természetesen ez a legfontosabb találkozó, de nem titok, három-négy meccsre előrenézek - mondta.

Még korai matekolni, de a hátralévő 18 meccsből legalább 8 sikert kellene szereznie a Fürednek a bennmaradáshoz.