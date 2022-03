Tatabányai SC – Balatonfüredi FC 2-1 (0-0)

Tatabánya, 100 néző. V.: Práth.

Tatabánya: Kunsági - Árvai (Farkas 58.), Kovács, Krupánszki, Gyürki (Hadobás 88.), Soltész, Szegleti, Letenyei, Klausz, Farkas (Hoszpodár 67.), Székely. Edző: Bekő Balázs

Balatonfüred: Erdélyi - Farkas (Imre 72.), Szalai, Markó (Iszák 72.), Tóth, Józsa, Katona (Ujvári 79.), Pécseli, Bartha, Szabó, Tóth. Edző: Borgulya István.

G.: Gyürki (1-0) az 51., Hoszpodár (2-0) a 75., Józsa (2-1) a 82. percben.

A találkozótól pontot, pontokat remélt mindkét együttes: a fürediek azért is, mert Borgulya István tanítványai az utóbbi két meccset megnyerték, jó formában voltak, míg a Tatabánya is győzött az előző körben. Érdekes tény, hogy ősszel a Tatabánya a szezon első győzelmét a Balatonfüred ellen vívta ki. Vasárnap is szoros meccset játszott a két együttes, ahol a füredi edző szerint két abszolút elkerülhető gólt kaptak figyelmetlenségből. A Naplónak adott értékelésében elmondta, a pontosztozkodás talán reálisabb lett volna.

A gólok? Az 51. percben a hazai csapat vezetett támadást a jobb oldalon, majd a beadás után szabadon maradt Gyürki, és a kapuba fejelt, 1-0. A következő hazai gólra a 75. percig kellett várni, amikor a jobb oldalról végezhetett el sarokrúgást a Tatabánya, amiből Hoszpodár szerzett gólt fejjel, 2-0. A vendégcsapat a 82. percben szépített: egy lepattanó labdát szerzett meg középen a Füred, ami Józsához került, aki 12 méterről, a balösszekötő helyéről a kapuba lőtt, 2-1.

A BFC hiába próbálkozott még a lefújásig, nem sikerült egyenlítenie, és az egykori Bányász csapat végül „behúzta a találkozót”.