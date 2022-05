Beszámoltunk róla, a második vonal utolsó fordulójában az ajkaiak alulmaradtak a Csákvár otthonában. Kis Károly alakulata remek hajrá, öt siker és egy döntetlen után kapott ki, s ezzel kilencedikként zárt. A csákváriak a sikernek köszönhetően megmenekültek a kieséstől.

Az előző szezon történelmi (5. hely) szereplése után nem indult jól a 2021/2022-es évad az FC Ajka számára.

A Veszprém megyeiek a hatodik fordulóban tudtak először nyerni (az ETO FC Győrt fektették két vállra), nehezen állt össze a játék, a védekezéssel és a támadók hatékonyságával egyaránt adódtak problémák.

Akadt néhány ígéretes siker az ősszel, de nem tudta állandósítani a jó formát az együttes. Kis Károly legénysége úgy kezdte a tavaszt, hogy kijavítja az első fél év hibáit, és a 11. helyről feljebb kapaszkodik. Ehelyett két vereséggel indult a 2022-es év, és a folytatásban attól is kellett tartani, hogy kiesőzónába kerül a csapat.

Az április eleji, tiszakécskei vereséget (1-4) követően aztán megrázta magát az Ajka, amely remek sorozatot produkált. A gárda öt meccset nyert zsinórban, aztán jött a hazai 0-0 a Diósgyőr ellen, amellyel a vendégek végleg elestek a feljutástól. A zárókörben a bennmaradásért harcoló Csákvár megszakította a veretlen szériát, de a kilencedik hely összességében remek eredmény az erősen hullámzó idényt produkáló ajkaiaktól.

Az FC Ajka 38 bajnokin 51 pontot gyűjtött, 14 siker mellett kilencszer játszott döntetlent, 15-ször kapott ki. A gólarány épp kijött nullára, a szerzett és a kapott találatok száma egyaránt 49.

Az előző idényben 11 ponttal gyűjtött többet a Veszprém megyei csapat, ez most is az ötödik helyre lett volna elég. Érdekesség, hogy tavaly csak két góllal kapott kevesebbet a gárda, ami azt jelenti, hogy összességében idén is egész jól működött a védekezés, az elért találatok száma viszont 16-tal esett vissza.

Ez egyrészt köszönhető annak, hogy gólerős futballisták távoztak (élükön a tavaly 17-szer eredményes Nagy Krisztiánnal), másfelől nem volt túl hatékony az együttes helyzetkihasználása.

Hiába voltak meg a lehetőségek, rossz százalékban sikerült értékesíteni azokat.

A házi gólkirály holtversenyben Csizmadia Zoltán és Gaál Bálint lett 10-10 találattal, úgy, hogy mindketten a szélen futballoztak, egyiküknek sem a gólszerzés, hanem inkább az előkészítés az elsődleges feladata.

A centerpozícióban játszó Szarka Ákos kilencszer volt eredményes.

Ahogyan arról beszámoltunk, idén a bajnok Vasas mellett a Kecskemét jutott fel az NB I.-be. Utóbbi újoncként, a korábban biztos befutónak számító Diósgyőri VTK elől orozta el az ezüstérmes pozíciót.

A III. Ker. TVE végzett az utolsó helyen, a fővárosiak mellett a Budaörs és a Szolnok esett ki az NB II.-ből ebben az évben.