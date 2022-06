Hamarosan kiderül, hogy az összességében remek eredményekkel teljesített szezont sikerül-e megkoronáznia a Telekom Veszprémnek.

A bakonyiak az évad hajrájában előbb a magyar bajnoki címért szállnak harcba, majd következik a kölni final four a Bajnokok Ligájában.

Momir Ilics csapata 24 győzelemmel, két döntetlennel, vereség nélkül zárta a honi első liga 2021/2022-es idényének alapszakaszát. Az együttes ősszel hazai pályán döntetlent játszott a címvédő Szegeddel, amelyet áprilisban saját otthonában két góllal megvert. A Telekom második pontvesztése Balatonfüreden történt.

A veszprémiek magabiztos, négypontos előnnyel zártak a Pick Szeged előtt. A bajnoki finálé így a Tisza-partiak csarnokában kezdődik. Az összecsapást ma 18.45-ös kezdettel rendezik.

A visszavágó június 11-én, szombaton lesz a Veszprém Arénában.

– Nagyon várjuk már, hogy újra a Pick Arénában játszhassunk, az első meccsünk is remek hangulatú volt ott. Szeretnénk megőrizni a veretlenségünket az új arénában, minél hosszabb ez a széria, annál jobb. Nyerni kell mindenáron – nyilatkozta Kentin Mahé a Telekom Veszprém hivatalos internetes oldalának. A francia játékos kiemelte: a csapategység a legerősebb fegyverük, bízniuk kell magukban és küzdeniük egymásért.

– Természetesen mindannyian tisztában vagyunk a Szeged elleni mérkőzések jelentőségével. Tudjuk, mit jelent ez a szurkolóknak, a városnak és természetesen nekünk is. Mégis, ilyenkor az a kulcs, hogy teljesen átlagos meccsként kezeljük – már ami a felkészülést illeti. Idegenben játszunk, nagy lesz rajtunk a nyomás, de fontos, hogy mindezek ellenére is a saját játékunkat játsszuk és a saját erősségeinkre támaszkodjunk – ezek már Rodrigo Corrales szavai, a spanyol kapus jó formája rengeteget jelenthet ezúttal is a veszprémi alakulatnak.

Természetesen Szegeden is nagyon készülnek a hagyományos párharcra. A Tisza-partiak az előző idényben be tudták zsebelni a bajnoki aranyérmet, a mostani szezonjuk azonban egyelőre gyengébbnek látszik. A Pick a Bajnokok Ligájában távol volt attól, hogy bejusson a legjobb négy közé, Juan Carlos Pastor csapatának a német Flensburg jelentette a végállomást a nyolcaddöntőben.

Az NB I.-ben sem volt mindig meggyőző a Pick teljesítménye: a Veszprém elleni pontvesztések mellett becsúszott egy gyöngyösi vereség is a társaságnak.

A szegediek az évad legfontosabb időszakára elveszítették egyik legfontosabb játékosukat, a magyar válogatott beállósa, Bánhidi Bence már jó ideje harcképtelen, és ebben a szezonban már nem is lép pályára. Ez természetesen alaposan megnehezíti Juan Carlos Pastor dolgát, viszont nem jelenti azt, hogy a lendületben lévő veszprémiek bármilyen szinten is lebecsülhetik a riválist.

Ebben a párharcban ugyanis nincs előre lefutott meccs, mindkét együttes mindent belead az egymás elleni harcba. És ez igaz a szurkolótáborokra is, a két csordultig teli arénában a drukkereknek nagy szerepük lehet abban, miként szerepelnek kedvenceik.