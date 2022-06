Pick Szeged–Telekom Veszprém 28-29 (16-15)

A hazaiaktól Alexander Blonz és Luka Stepancic hiányzott, viszont makacs deréksérülése után, három hónapot követően Bánhidi Bence újra ott volt a keretben. A túloldalon Dejan Manaszkovot nem nevezték a csapatba.

Rodrigo Corrales az első tíz percben kétszer is kivédte Bogdan Radivojevic hétméteresét, ennek ellenére a szegediekhez hasonlóan a veszprémiek sem tudtak egy gólnál nagyobb különbséggel vezetni. Eleinte mindkét oldalon igyekeztek gyors támadásokat vezetni, ám a védelmek jól működtek, így minden találatért alaposan meg kellett küzdeniük a csapatoknak. A meccs első harmadában a címvédő hét büntetőt kapott – de csak négyet dobott be –, ellenfelének viszont egyet sem ítéltek. Mikler Roland védéseire alapozva a házigazdák egy 5-1-es sorozattal 12-9-re elléptek, de egyre többet hibáztak, nem tudták tartani a különbséget. A vendégek egyenlítettek, a szünetben pedig 16-15-re vezetett a Szeged.

A második félidő elején megint ellépett hárommal a címvédő, és bár újra jöttek a hibák, ez nem törte meg a szegediek lendületét. Corrales „elkapta a fonalat” a Bajnokok Ligája-elődöntős veszprémiek kapujában, a csereként beállt Vladimir Cupara is kivédett egy hétméterest, de ezeket a bravúrokat a mezőnyjátékosok ebben az időszakban nem tudták gólra váltani, ami a hazaiak védekezését dicsérte.

A 26-szoros bajnok Veszprém ismét egyenlített, majd újra kapusbravúrok következtek mindkét oldalon. A nagy küzdelem ekkor már a játék színvonalának rovására ment. A vendégek 37 perc után ismét előnybe kerültek, sőt csakhamar – a meccs során először – két találattal jobban álltak egy 6-1-es sorozat végén.

A hajrában a szegediek egyenlítettek, de Omar Jahja öt másodperccel a vége előtt betalált, erre pedig már nem érkezett válasz, így a Veszprém idegenben szerzett minimális előnyt a fináléban.

Szegedi részről Borut Mackovsek, Sebastian Frimmel és Bodó Richárd egy­aránt öt góllal, Mikler Roland 13 védéssel zárt. A vendégeknél Jahja hét, Petar Nenadic és Manuel Strlek négy-négy alkalommal talált be, Corrales 17, Cupara három védést mutatott be.

A két csapat 182. egymás elleni tétmérkőzésén 51 szegedi siker és hét döntetlen mellett ez volt a 124. veszprémi győzelem. A meccs statisztikája: lövések/gólok: 53/28, illetve 46/29, gólok hétméteresből: 10/5, illetve 3/3, kiállítások: 6, illetve 8 perc.