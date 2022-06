Lépésről lépésre, szisztematikus munkával építi óceáni szólóvitorlázó-pályáját Weöres Szabolcs, aki a legendás vitorlázó, Fa Nándor után a második magyarként lehet ott a legendás földkerülő egykezes vitorlásverseny, a Vendée Globe következő, 2024-es rajtjánál. Programja nem régen indult, de a fejében már sokkal korábban megszületett a nagy terv: elindulni a földkerülő versenyen.

– A Vendée Globe régóta dédelgetett álmom volt, 49 éves vagyok, még messze a céltól, de a fejemben megvan minden lépés, ahová el akarok jutni – fogalmazott Szabolcs, aki messziről indult. Miután felhagyott a kishajózással, Optimist, Cadet, 420-as, Repülő hollandi és Soling osztályokban versenyzett, egy időre kiszállt a vitorlázásból, és más kihívásokat állított maga elé, például triatlonban versenyzett. Magas szintre jutott: kilenc óra alatt teljesítette a Hawaii Ironmant, és kvalifikálta magát Konára, a világbajnokságra.

– Ez egy nagy kihívás volt, sokat dolgoztam és edzettem, de a szívem mélyén vitorlázó vagyok, és itt az ideje, hogy vállaljam a nagy kihívást, ami a Vendée Globe – érvelt Szabolcs. Az első igazi lépést a hajó megszerzése jelentette, ami nem volt könnyű. Több hajó, egyebek mellett Fa Nándor korábbi hajója, a Spirit of Hungary is szóba jött, ami az utolsó pillanatban már nem volt eladó. A vitorlázó támogatói segítségével jutott hozzá a finn Ari Huusela IMOCA-szabályokba illeszkedő hajójához, mely teljesítette a Vendée Globe-ot.

Szabolcs ragaszkodik ahhoz, hogy lépésről lépésre haladjon, a reményeket, elvárásokat szigorúan kordában tartsa. Így, miután januárban jutott hozzá a hajóhoz, akkor tudták elkezdeni annak szétszedését, újbóli összerakását, átvizsgálását. A fő munkák közé tartozott például a tőkesúly ultrahangos átvizsgálása. Mindez nem volt egyszerű, hiszen nem volt tapasztalatuk még, de jó lehetőséget jelentett ahhoz, hogy megtanulják, milyen eszközök vannak a hajón. A márciusig tartó munka nagy részét a francia Les Sables d’Olonne kikötőjében, szabad ég alatt végezték.

A hajó elkészülte után megkezdték a tesztvitorlázásokat. Cél volt, hogy olyan szkippereket vonjanak a projektbe, akiktől lehet tanulni, tesztelt velük például az ír Mike Ferguson, aki az építésben is részt vett, és jól ismeri a hajót, vagy Fa Nándor korábbi társa, Conrad Colman.

– Messze vagyunk még attól, hogy magabiztosan kezeljük, kevés mérföldet tudtunk menni, tehát elkezdtük a tesztvitorlázásokat napi szinten, tanultuk a műszereket, kezeltük a problémákat. Az is komoly munka volt, amíg bekalibráltuk a meglévő műszereket a hajón – mondta Szabolcs. A vitorláknál idén nem terveznek változtatásokat, a hajót akarják minél alaposabban megismerni. A versenyig még sok tesztvitorlázás, illetve kvalifikációs út vár rá.

Szabolcsról egy francia szakújság azt írta: hétévesen kezdett el vitorlázni a Balatonon édesapjával, aki Repülő hollandiban versenyzett, majd edző lett. Családja nagy múltú vitorlázócsalád, már nagyapjának is volt vitorlása.