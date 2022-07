A verseny honlapján közölték: a Kékszalagra 28 hajóosztály delegált csapatokat, 16 katamaránnal is neveztek a regattára. Egy-egy hajó legénysége átlagosan ötfős, a legtöbben, 17-en a Raffica fedélzetén, 16-an pedig a Principessán versenyeznek.

A Kékszalagra 11 külföldi csapat is nevezett, 16 hajó női kormányossal indul, közülük kettőn csak hölgyekből áll a legénység. A verseny honlapján azt is közölték: 92 ifjúsági és nyolc serdülő korú vitorlázó is lesz a hajókon.

A versenyen 516 hajó vesz részt, akikre kb. 170 kilométeres tókerülés vár a Balatonon, Balatonfüred - Balatonkenese - Siófok - Keszthely útvonalon.

A egyik hajón tartózkodik Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Bóka István Balatonfüred polgármestere, Holczer András alpolgármester, Böröcz István a Balatonfüredi Yacht Club ügyvezetője, Vancsura Miklós, a balatonfüredi Rendőrkapitányság kinevezett vezetője és Müller Mihály az EKF2023 sajtófőnöke. Böröcz Istvántól megtudtuk, hogy a mai napon kitűnő szél ígérkezik.

11:00 A Kékszalag hivatalos oldalának tájékoztatása szerint Balatonalmádi magasságában Balatonkenese felé elsüllyedt egy hajó.

10:40 A versenyzők már Siófoknál járnák, a Raiffeisen Fifty-Fifty vette elsőként a siófoki bóját. A Vándor Róbert kormányos által vezetett RMS másodikként fordult.

Vándor Róbert a szerdai sajtótájékoztatón

10:34 A parton Gael László, Dominó nevű kiskutyájával egy padon ülve gyönyörködött a látványban. Elmondta, hogy minden évben megnézi a versenyt, különösen a katamaránok érdeklik.

Gael László és Dominó

Forrás: Kovács Erika/Napló

10:20

A versenyt kísérő, a BAHART Szent Miklós hajója visszatért a füredi kikötőbe, ahol a nagy meleg ellenére továbbra is remek hangulat uralkodik.

Forrás: Kovács Erika/Napló

Forrás: Kovács Erika/Napló

Forrás: Kovács Erika/Napló

Forrás: Kovács Erika/Napló

10:18

Rózsai Rezső, a KPMG Magyarország vezérigazgatója kiemelte, ahogy az üzleti életben, úgy a sportban is fontos a sportszerűség és a fair play.

10:14 Művészetnek nevezte a vitorlázást Gábriel előadóművész. Elmondta, hogy gyerekkorában egy optimistben felborult, azóta csak mancsaft feladatra vállalkozik. Szerint a látvány és a hangulat elmondhatatlan.

Gábriel Forrás: Kovács Erika/Napló

9:54

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 EKF vezérigazgatója szerint a versenynek kitűnő közösségformáló ereje van, amely nem csak a résztvevőket, hanem a közönséget is összehozza. Elmondása szerint elsőként vesz részt a versenyen és remekül érzi magát.

Markovits Alíz

Müller Mihály a VEB2023 sajtófőnöke örömmel beszélt arról, hogy idén először támogatóként csatlakoztak a rendezvényhez. Fantasztikusnak tartja, hogy a programba tartozó 116 település, amelynek nagy része a Balaton-parton található, ilyen kitűnő programmal büszkélkedhet.

Müller Mihály

9:52

A Team Kaáli 9.44-kor elsőként kerülte meg a kenesei bóját.

9:38

Az első hajó közelít Balatonkenese felé.

Holczhauser András, a versenyt szervező Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, a hajók 10 csomós délnyugati szélben indultak el, a versenyen 2520 versenyző, 26 különböző hajóosztályban képviselteti magát. A főtitkár szerint nagyszerű a verseny és a hangulat is.

Holczhauser András, a versenyt szervező Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára

Forrás: Kovács Erika/Napló

9:20

Holczer András alpolgármester, Molnár Judit balatonfüredi bizottsági elnök és képviselő, Lázár János üzletember elmondták, lenyűgözte őket a verseny, a hajók és a Balaton látványa.

Ezt soha nem lehet megunni, Balatonfüred nagyon büszke erre a programra.

Forrás: Kovács Erika / Veszprémi Napló

9:15

Kontrát Károly országgyűlési képviselő elmondta, csodálatos élmény volt látni az 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj indulását, amely a magyar vitorlás sport és a vitorlázás ünnepe, a hajósok és a Balaton csodálatos látványt nyújtanak, és minden bizonnyal a résztvevők és a nézők is életreszóló élménnyel gazdagodnak.

Kontrát Károly

Forrás: Kovács Erika / Veszprémi Napló

9:10 - Zsúfolásig megtelt móló

A vízről azt látjuk, hogy a balatonfüredi móló zsúfolásig megtelt emberekkel, akik figyelték a rajtot, az indulást. Böröcz István, a yacht klub ügyvezető igazgatója, gyakorlott vitorlázó elmondta, a hajók között indultak egyedi tervezésű katamaránok és egytestű hajók is, utóbbiak például fából, karbonból, műanyagból, fémből, alumíniumból készültek.

9.03 Elindult a mezőny

A hajók között vannak legendás vitorlások is, mint a Tramontana és Kishamis.