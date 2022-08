Veszprém–Kiel 34-27 (18-16)

Veszprém Aréna. Telekom Veszprém: Corrales - Valjupov 6 (2), Jahja Omar 6, Nenadics 2, Nilsson 5, Lauge 2, Strlek 3. Csere: Sipos 1, Pechmalbec 5, Mahé 1, Ilic Z. 3 (1), Elderaa, Lukács, Ligetvári. Edző: Momir Ilics. THW Kiel: Mrkva - Ehrig, Duvnjak, Overby 3, Johansson 3, M. Landin 1, Bilyk 6. Csere: N. Landin (kapus), Ekberg 2 (1), Dahmke 5, Wallinius 1, Zarabec 2, Schwormstede 2, Weinhold 2. Edző: Filip Jicha. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hetesek: 4/3, ill. 2/1.

Különleges eseménnyel kezdődött a II. Veszprém Handballcity Fesztivál fináléja. A mérkőzés előtt az idén nyáron távozó Lékai Máté búcsúzott el a bakonyi klubtól és a szurkolóktól. A magyar válogatott irányító, aki most már a Ferencváros játékosa, legszebb veszprémi megmozdulásai az óriáskivetítőn elevenedtek meg. Lékai szólt is a közönséghez, megható pillanatokat okozva sokaknak a lelátón.

Komoly tempóban kezdett a házigazda, amely 2-0-ra, majd 3-1-re is vezetett. Csipkedte magát a Kiel is, de egyelőre nem tudta utolérni a Veszprémet, 10. perc: 8-6. Nem a védekezésen volt a hangsúly egyik oldalon sem, így a kapusoknak is nehezebb dolga akadt. Corrales azért bemutatott egy bravúrt, Duvnjak ziccerét védte a spanyol.

A félidő derekán kicsit lelassult a mérkőzés, több volt a felállt fal elleni támadás, a Veszprém védekezett jobban, 17. perc: 11-8. A folytatásban több hiba is becsúszott a hazaiaknál támadásban, Wallinius egyenlített (11-11), majd egy gyors akcióval a vezetést is átvette a Kiel. Ilic Zoran duplájával tudott fordítani a Telekom, amely nemsokára újra kétgólos előnyben volt, 15-13. Ezúttal a Kiel játszott pontatlanabbul, jó hajrával magabiztosan vezetett a Veszprém, az első félidőben azonban Bilyké volt az utolsó szó, 18-16.