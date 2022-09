A tabella hatodik helyén álló FC Ajka az ötödik ETO FC Győrt fogadja. A felek egyaránt 10 pontot gyűjtöttek az első hat fordulóban, a győriek (egyetlen találattal) jobb gólarányuknak köszönhetően előzik meg a Veszprém megyeieket.

- Küzdelmes meccset játszottunk. Tudtuk, hogy ellenfelünk jobb annál, mint ahogyan kezdte a szezont. A hazaiak magas játékosaikkal, felívelésekkel igyekeztek zavart okozni a védelemben, ezt sikerült megoldanunk. Bár hátrányba kerültünk, a folytatásban 3-4 ziccerünk is volt. Az egyenlítés összejött, a fordítás nem, pedig akkor szerintem eldöntettük volna a találkozót. A második félidő kiegyenlített játékot hozott, összességében reális a döntetlen – értékelte lapunknak a múlt heti Nyíregyháza elleni (Sényőn játszott és 1-1-re végződött) összecsapást Kis Károly. Az ajkai szakvezető úgy véli, elfogadható az egy pont idegenben a nyírségiek ellen, biztos benne, hogy az alföldi csapat (amely jelenleg a 16. helyet foglalja el) a folytatásban feljebb jön a tabellán.

Az FC Ajka most szerzett először pontot idegenben ebben a szezonban, hazai környezetben viszont még hibátlan a csapat, a Budafok, a Kozármisleny és a Csákvár egyaránt üres kézzel távozott a zöld-fehérek stadionjából.

Tisztában van ezzel nyilván az ETO FC Győr is, amely vasárnapi riválisához hasonlóan 3-1-2-es győzelem-döntetlen-vereség mérleggel áll. A nagy múltú ETO az idényben nem sokat mutatott eddig vendégként, kétszer szerepelt idegenben és csak egyetlen pontot szerzett, kikapott a Haladás pályáján, a Soroksár csapatával ikszelt.

A győriek új edzővel vágtak neki a 2022/2023-as évadnak, Tímár Krisztián játékoskeretében nyáron nagy volt a mozgás.

- Átalakulóban van az ETO, egy teljesen más meccsre számítok, mint amilyen a Nyíregyháza elleni volt. Már a tabellán elfoglalt helyezések miatt is nagy csata várható, ugyanakkor itt mindig presztízsnek számít a győriekkel való találkozó. Feltérképeztük a riválist, ügyes, gyors együttesről van szó. Bízom benne, hogy fel tudunk nőni a feladathoz, okosan kell futballoznunk, ha közel a maximumot hozzuk, sikeresek lehetünk – jelentette ki Kis Károly, aki sérülés miatt Zsolnai Richárdra, Szarka Ákosra és Csemer Gyulára sem számíthat a vasárnap 17 órakor kezdődő összecsapáson.