Fejér-B.Á.L. Veszprém–Pick Szeged 26-42 (14-22)

Veszprém, 1000 néző. Vezette: Hajdu, Halász.

Veszprém: Balogh – Szmetán P., Pulay 3, Éles B. 2 (1), SZRNKA 3, STRANIGG 5, HÁRI 5. Csere: Bugyáki 2, Vetési 1, Ludmán 3, Tóth P. 1, Preszter 1, Szucsik, Szatmári, Seregi. Edző: Konkoly Csaba.

Szeged: ALILOVIC – SOSTARIC 4, Szita 2, Gaber 2, ROSTA 13, Bodó 4, Bombac 3. Csere: L. Krivokapic (kapus), Tonnesen 1, Blonz 3, Mackovsek, Garciandia 3, Martins, RADIVOJEVIC 7 (2). Edző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítások: 0, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 2/2.

Noha előzetesen senki sem számított gigászi küzdelemre, a bajnokinak érdekes felütést adott, miszerint a toronymagas esélyesnek számított vendégek először léphettek pályára annak tudatában, hogy klubjuk vezetése a napokban – közös megegyezéssel, jövő nyárig „eltolva” – szerződést bontott Pastor edzővel. A csapata ettől függetlenül (vagy talán éppen emiatt?) aktívabban, többet kísérletezve kezdett, a fonalat elkapva már az elején nagyobb előnyre tett szert (2-7). A hazaiak már a 10. percben kikérték az első idejüket, hiszen a rajtjuk nem úgy sikerült, ahogy tervezték (3-9), labdákat adtak el, ráadásul alig tudtak túljárni a pompásan védő Alilovic eszén. Később ugyan küzdöttek becsülettel, akadtak is néha szép megoldásaik, de a rutinos ellenfelet nem sikerült lelassítaniuk (6-13), a 21. percben pedig már tíz gól volt a feleket elválasztó differencia (7-17). A nagyszünetig hátralévő időben egy ideig felváltva estek a találatok, aztán a mieink megrángatták az oroszlán bajuszát (14-21).

A fordulás után megint gólra gól volt a válasz, Háriék jól reagáltak bizonyos szituációkra, de a vendégfal már nem zárt olyan feszesen, mint az első negyedórában (16-24). Ezután elég volt néhány pontatlanság a veszprémiektől, és újra 10 gól volt az eltérés, az ellenfél a lehetőségeit kihasználva büntetett, s tartotta magabiztos előnyét. Konkoly edző 18-31-nél magához hívta az övéit, hogy a mind erőteljesebb szegedi dominanciát megtörje, s noha Rostát továbbra sem lehetett tartani, a tanítványai nagy mentális erőről tanúbizonyságot téve, foggal-körömmel harcolva felzárkóztak (25-36). Sajnos a bakonyiak ereje az utolsó hat-hét percre elfogyott, ám a híveik a lefújáskor összességében így is elégedetten állhattak fel a helyükről.

Konkoly Csaba: Az ellenfelünk megérdemelten nyert, végig kézben tartotta a találkozó irányítását. Mi főként részfeladatokat próbáltunk megoldani, a kapus és a védőfal kapcsolata például tetszett is, ám a befejezésekkel akadtak problémáink.

Juan Carlos Pastor: Az elején bejött az 5+1-es védekezésünk, hamar nagy lett az előnyünk, így aztán nyugodtabban tudtunk játszani. A második félidőre áttértünk a hatos falra, és mindenkinek lehetőséget adtam.