Egyik oldalon sem született gól, és három perccel a vége előtt Grahovac is a végleges kiállítás sorsára jutott, miután a keze találkozott Nenadics arcával. Jahja használta ki az emberelőnyt, majd nem sokkal később az üres kapuba lőtt az egyiptomi, ezzel eldőlt az összecsapás, 31-27.

A vártnál ugyan nehezebben, de újra két pontot gyűjtött a Veszprém a BL-ben.

Momir Ilics: – Tudtuk, mindig kemény a Zagreb ellen játszani, nagy harc volt most is a pályán. Köszönjük a szurkolók segítségét. Az első félidőben sok helyzetet hagytunk ki, nem játszottunk hibátlanul, többen is kiestek a játékból, de sikerült nyernünk, gratulálok a csapatnak.

Slavko Goluza: – Büszke vagyok játékosaimra, remek mérkőzést játszottunk a nagyon erős Veszprémmel. Az 50. percig jól kézilabdáztunk, az utolsó 10 percben viszont nem tudtunk mit kezdeni a hazaiak öt egyes védekezésével. Megtiszteltetés Momir Ilics és csapata ellen kézilabdázni, kiváló volt a hangulat a csarnokban. Megható volt, ahogyan a szurkolók fogadtak, pedig rég volt, amikor itt játszottam. A szívem a Zagrebé, de egy része a Veszprémért dobog.

Sipos Adrián: - Jól játszottak a vendégek, nekünk több problémánk is volt. Támadásban és a visszarendeződéseket tekintve is akadtak gondjaink. Bízom benne, hogy kijavítjuk a hibákat, a sérültek rendbe jönnek, és Zágrábban is nyerni tudunk majd.

Leimeter Csaba: - Jól kézilabdáztunk egészen a hajráig, akkor jöttek a problémák, amikor védekezést váltott a Veszprém. Nem sok időnk volt készülni a találkozóra, most viszont lesz néhány napunk, a jövő héten még jobb meccset szeretnénk játszani a Veszprémmel.