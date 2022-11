FC Ajka–MTK 2-3 (1-1)

Ajka, ezer néző. V.: Molnár A. FC Ajka: Horváth D. - Kovács N., Tar, Kenderes, Présinger (Csemer, 76.) - Vogyicska, Csizmadia (Tajthy, 63.) - Zsolnai, Berzsenyi, Sejben (Doncsecz, 63.) - Dragóner (Gaál, 63.). Megbízott edző: Jeney Gyula.

MTK Budapest: Somodi - Varju, Szépe, Kocsis G., Medgyes (Zsóri, 74.) - Kata - Lehoczky (Zuigéber, 63.), Bognár I. - Kovács M., Németh K. (Palincsár, 88.), Stieber Z. Edző: Horváth Dávid.

Jól kezdett Jeney Gyula vezetésével az FC Ajka, amely múlt vasárnap idegenben fektette két vállra az élmezőnyhöz tartozó, akkor a harmadik helyen álló Gyirmót FC Győrt. A Kis Károly helyére megbízott edzőként kerülő szakember második meccsén is egy harmadik helyezett ellen irányította csapatát, a hosszú hullámvölgy után ismét formába lendülő MTK volt az ellenfél.

Lendületesen nyitotta a találkozót a házigazda, az ajkaiak többször is a vendégek kapuja elé értek, Berzsenyi, majd Présinger próbálkozott, egyelőre sikertelenül.

A 13. percben viszont sikerült megszerezni a vezetést, Sejben passzolt a 16-oson belül Berzsenyi Kevinhez, aki megelőzve védőjét, öt méterről a bal alsóba lőtte a labdát, 1-0.

Képtelen volt kibontakozni az MTK, az Ajka a kezében tartotta a mérkőzést, a fővárosiak komolyabb lehetőségig nem jutottak a folytatásban. Az első helyzetükből viszont mindjárt gól szereztek.

A 36. percben Stieber adott be, Németh Krisztián senkitől sem zavartatva fejelt középről a jobb sarokba, 1-1.

Az első félidőben még Horváth Dánielnek kellett egyet védenie, az ajkai hálóőr a második játékrész első percében aztán bravúrt mutatott be, Németh lövését hárította vetődve.