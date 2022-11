Elsősorban a klasszikus észak-amerikai sportok (kosárlabda, amerikai futball) előtti bemutatók révén ismerte meg a széles közönség a cheer­leadereket, vagy ahogyan magyarul gyakran hívják: a pomponlányokat.

A cheerleading ugyanakkor több annál, mint hogy kiegészítő program legyen egy-egy sporteseményen, időközben önálló mozgásformává fejlődött, ráadásul nagyot lépett előre, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) teljes értékű olimpiai sportágként ismerte el 2021-ben. Ez azt jelenti, hogy a cheerleading eséllyel pályázhat az olimpiai programban való szereplésre, a sportág művelői és kedvelői gyors eredményben, a 2028-as Los Angeles-i játékokban való részvételben bíznak.

Hazánknak van saját szervezete, ez a Magyar Cheer Szövetség, és most már megyénk is rendelkezik hivatalos egyesülettel, nyáron alakult meg a Veszprém Cheerleading.

A legfiatalabb tanítványok négyévesek, de idősebb korban is el lehet kezdeni a cheerleadinget

Fotós: Nagy Lajos

Csapó Zsuzska alapítót, vezetőt és edzőt kérdeztük a megalakulás körülményeiről és a veszprémi klub első hónapjairól. – Isteni sugallatként jött az ötlet. Megtetszett a sportág, amelynek rendezettek a hazai körülményei, illetve nemzetközi szinten klasszikus Európa- és világbajnokságokat rendeznek. Nem mellesleg jó eséllyel olimpiai sportág lesz a cheerleading, az ötkarikás szereplés pedig egy gyönyörű álom – mesélte lapunknak Csapó Zsuzska, aki mögött komoly versenyaerobikos múlt áll, sportolóként és edzőként egyaránt, azaz az alapok kiválóak a cheerlea­dinghez.

– A sportág alapvetően két részre osztható, az egyik a táncos-pomponos, a másik pedig a magasabb ugrásokat, emeléseket, dobásokat tartalmazó típus. Mindkettő alapja az akrobatika és a torna, illetve természetesen a szinkronitás a legfontosabb – magyarázta a veszprémi egyesület vezetője, akitől megtudtuk, hogy jelenleg mintegy harmincan sportolnak náluk, a gyakorlásokat a Simonyi-iskolában tartják. A legfiatalabb tanítványok négyévesek, de idősebb korban is el lehet kezdeni a cheerleadinget, ez esetben hasznos a tornász- vagy a balettos múlt.

Fotós: Nagy Lajos / Napló

A veszprémiek máris tartanak bemutatókat, járnak kosárlabda-mérkőzésekre, és hamarosan a futsalbajnokik előtt is lehet majd őket látni. A fiatal egyesület ráadásul máris nagy fába vágta a fejszéjét, december 11-én ugyanis nemzetközi megmérettetést rendez a Vetési-iskolában. A viadal a nagy formációk kategóriában kvalifikációs lesz, az Európa-bajnoki részvétel a tét.

Csapó Zsuzska alapító, vezető és edző

Forrás: családi

A frissen alakult klub célja is az, hogy előbb-utóbb nemzetközi porondra léphessenek a versenyzők. – Egyre többen ismerik ezt a sportágat, bízom benne, hogy a mi városunkban is népszerű lesz a cheerleading. Egy nagyon jó csapat jött itt össze az edzőkkel és tanítványokkal, a szülők is sok mindenben segítenek. Szeretettel várjuk azokat, akik kedvet kapnak ehhez a mozgásformához – mondta Csapó Zsuzska.