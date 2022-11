A Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium két együttessel vett részt a megmérettetésen. A Szent Benedek I. az Ajkai Bródy Imre Gimnázium alakulatával mérkőzött, és nyert. A fürediek II-es csapata a veszprémi Vetési Albert Gimnázium játékosaival röplabdázott, ezen a találkozón a veszprémiek győztek.

A két vesztes mérkőzhetett a harmadik helyért, amelyet 3-0-s sikerrel a Szent Benedek II. szerzett meg.

A döntőben a Szent Benedek I. és a Vetési izgalmas és fordulatos meccset játszott egymással, a fürediek 3-1 arányban bizonyultak jobbnak. Ezzel a Szent Benedek bejutott az országos elődöntőbe. A második helyezett Vetési selejtezőt játszik.

A nyolccsapatos országos döntő január közepén lesz Békéscsabán. A Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium csapata a tavalyi V-VI. korcsoportos diákolimpiát bronzéremmel zárta.

– Nagyszerű teljesítményt nyújtottak a lányok, örülök, hogy a Szent Benedek csapata az országos elődöntőben is bizonyíthat. Célunk, hogy ott is úgy teljesítsünk, hogy részt vehessünk a nyolccsapatos országos döntőben is – nyilatkozta Kormos Mihály, a füredi utánpótlás szakmai igazgatója.