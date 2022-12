A VI. Santa’s Cheer Cup Országos Cheerleading elnevezésű megmérettetés rendezője a Veszprém Cheerleading, ami azért is nagy szó, mert az egyesület csak idén alakult a bakonyi megyeszékhelyen. A klub eltökéltségét és profizmusát mutatja, hogy máris egy ilyen rangos versenynek tudott a házigazdája lenni.

A veszprémiek természetesen nemcsak a rendezők, hanem a versenyzők között is ott voltak. Igen rangos mezőnyben igyekeztek helytállni, a megnyitón elhangzott, közel hatszázan érkeztek a viadalra, a legjobb hazai csapatok mellett Lengyelországból, Ausztriából, Görögországból is jöttek résztvevők.

Csik Richárd önkormányzati képviselő köszöntőjében elmondta, különleges ez az esemény, amelyet a hatodik alkalommal tartanak meg, először Veszprémben.

Emlékeztetett, a bakonyi megyeszékhely 2023-ban Európa kulturális fővárosa lesz, a mostani vendégeket magyarul és angolul is szeretettel invitálta a jövő évi programokra. A résztvevőknek nagyon jó versenyzést kívánt. Ahogyan a Magyar Cheerleading Szövetség elnöke, Fertetics Andrea is, aki köszöntőjében sikeres szereplést és boldog napot kívánt az indulóknak.