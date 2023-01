Észak-Macedónia fővárosában száznegyven fős mezőny várta a kezdő sípszót az egyéni és páros megmérettetéseknek is helyet adó tornán. Blázsovics Ádám lapunk érdeklődésére elmondta, eddigi eredményei alapján kiemeltként indult a megmérettetésen egyéniben, és a döntőben a jelenlegi világbajnokkal, Györgydeák Aporral került össze. Ezt az akadályt is vette a sümegi sportoló, és férfi egyéniben megnyerte az európai teqballversenyt. Az aranyérem mellett egy harmadik helyet is szerzett, ugyanis a Bakó Ádámmal alkotott párossal – nem éppen könnyű mérkőzéseket követően – érték el a dobogó harmadik fokát, a Góbék Teqball Team (Illyés Szabolcs, Györgydeák Apor) elleni győzelemmel. A European Teqball Tour egyébként a European Games 2023 Teqball verseny kvalifikációs útvonalának második szakasza.

Blázsovics Ádám a European Teqball Tour verseny száznegyven fős mezőnyében bizonyult a legjobbnak

Forrás: Blázsovics Ádám

Blázsovics Ádám a sportág kiemelkedő játékosaként a 2017-ben megrendezett teqballvilágkupán egyéni kategóriában szerezte meg első világbajnoki címét. Sikersorozata ezután sem szakadt meg, 2018-ban csapattársával a dobogó második fokáig jutottak a Franciaországban rendezett világbajnokságon. 2019-ben már egyéniben és párosban egyaránt minden részt vevő országból érkezett ellenfelüket maguk mögé utasítva szerezték meg az aranyérmet Budapesten. Címvédése bravúrosra sikeredett a 2021-ben Lengyelországban megrendezett bajnokság egyéni küzdelmében, és ezzel egyéni kategóriában is a világranglista élére ugrott. A sikertörténet Skopjéban egy újabb aranyéremmel folytatódott.