A tabellán négy ponttal a 12. helyen álló Éles Benedekék ősszel 30-24-re kaptak ki a 14 ponttal a nyolcadik helyet elfoglaló ellenfél otthonában, ahol a veszprémi legenda, Csoknyai István irányítja a szakmai munkát. Aki a végeredményt látja, azt gondolhatja, hogy a felek sima derbit vívtak, de abban több volt: lehetett is hiányérzetük a bakonyiaknak, akik a saját dolgukat nehezítették meg. Jóllehet többször is feljöttek egy gólra, nem tudtak kiegyensúlyozott formát mutatni, a hibáik a hajrában sokba kerültek, a legnagyobb különbség a lefújásra alakult ki.

Konkoly Csaba edző csapata mostanság nincs éppen csúcsformában, ha kicsivel jobban koncentrálnak, hozhatták volna az idei első bajnoki fellépésüket is. Azóta persze végigvették, hogy Komlón mit rontottak el, aminek aztán balszerencsés vereség lett a vége (28-27). Már a bírók időnkénti arcpirító ténykedésein is túltették magukat, előre tekintenek, mert ezúttal megint nehéz erőpróba vár rájuk. Az esélyesek ugyanis a Pest vármegyeiek, akik persze tudják, hogy a veszprémiek veszélyesek lehetnek számukra, akár macerás csatába is bonyolódhatnak velük. Nem szabad, hogy a kalásziak támadásban és védekezésben föléjük nőjenek, így, ha a hibákat megbüntetve könnyű gólokat lőhetnek, kinyílhat az olló a felek között. Ez az, amit a mieink elkerülnének, lévén, küzdenek tovább az álmaikért: fontos lenne hát számukra a két pont begyűjtése. Ennek érdekében a sok utazástól és 60 perctől fáradt együttesnek fegyelmezetten, az eddiginél kevesebb hibával kell játszania – ezért az elmúlt napokban azok kijavításán is fáradoztak.

Az őket a Március 15. utcai teremben ismét biztató szurkolóik úgy vélik, hogy ha a kedvenceik betartják a taktikai utasításokat, megmutatják a tartásukat és mentális erejüket, továbbá a fontos pillanatokból jól jönnek ki, akkor megfelelő lehet számukra az eredmény.