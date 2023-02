Budaörs–VLS 0-1 (0-0)

Budaörs. V.: Szilágyi. Budaörs: Tóth G. - Lami, Jász (Soltész, 55.), Murai, Várai (Erdey, 36.), Horváth E. (Csillag, 8.), Szamosi, Halácsi (Klausz, 55.), Hoszpodá, Vida, Gula (Tóth B., 55.). Edző: Bekő Balázs.

Practical VLS Veszprém: Héninger - Dobsa, Zachán, Gulyás, Molnár B. (Tóth L., 75.), Major (Horváth H., 85.), Gálfi (Bakos, 55.), Bartusz (Balázs, 55.), Baldauf, Dömötör, Takács (Iszlai, 55.). Edző: Pető Tamás.

A tavaszt két sikerrel kezdő, a tabellán második veszprémiek a középmezőnyhöz tartozó Budaörsöhöz látogattak a 23. fordulóban. Abszolút fölényben játszottak a vendégek, akik több ziccert is elhibáztak az első félidőben. Megszerezhette volna a vezetést a nagy helyzetbe kerülő Bartusz, ahogyan Gálfi is, akinek a lövése után a kapufáról pattant ki a labda. A Budaörs megúszta kapott gól nélkül, a második játékrész elején azonban megfogyatkozott. Vida a 48. percben kapott piros lapot, miután veszélyes mozdulattal, nyújtott lábbal igyekezett szerelni.

A 60. percben Major és Baldauf játszott össze, utóbbival szemben szabálytalankodtak a hazaiak, Iszlai Bence pedig higgadtan értékesítette a megítélt büntetőt, 0-1.

A 74. percben kiegyenlítődött a létszám a pályán, Dobsa egy visszahúzást követően megkapta második sárga lapját. Nem sokkal később újra villant a piros kártya, a hazaiak folyamatosan reklamáló edzőjének, Bekő Balázsnak kellett elhagynia a kispadot.

A hajrában mindent megtett a Budaörs az egyenlítésért, Tóth kapus kétszer is feljött fejelni. A hazaiak ívelgették a kapu elé a labdát, de nem jártak szerencsével. A vége nehéz volt, de megérdemelten szerzett három pontot a Veszprém.

A bakonyiak riválisai, az éllovas Tatabánya és a harmadik Nagykanizsa is győzni tudott vasárnap. Nem könnyen. Előbbi 3-2-re a Mórt, utóbbi 1-0-ra a Csornát verte meg, egyaránt hajrában szerzett góllal.