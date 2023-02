Eleinte titkolták a románcukat, de immáron mindenütt egymást erősítik, a helyszínen szurkolnak a másik sikeréért. A sport persze gyakori téma az otthonukban, ahol a kutyájukat nevelik, s mint elárulták: mind gyakrabban kerül szóba közöttük a lánykérés is. Az életük hovatovább a sport, ennek köszönhetően találtak egymásra. Ilyenformán az sem csoda, hogy egymásba szerettek, lévén hasonló az érdeklődésük és az életvitelük. Büszkén vállalják, hogy egy párt alkotnak, azt viszont bizton elhessegetnék maguktól, hogy füredi sztárpárként értekezzünk róluk, miután nem annyira szeretik a felhajtást, a rivaldafényt.

Arián és Gréta idestova két éve alkot egy párt Fotó: családi

A 24 éves Gréta 2020 őszétől erősíti a tóparti egyesületet. A remekül emelkedő hölgy Nyíregyházán nevelkedett, majd pályára léphetett az ottani, nemzetközi kupaporondon is érdekelt felnőttcsapatban. Innen az Újpesti TE-hez vezetett az útja, aztán megfordult az MTK-nál és a Jászberénynél. Az észak-alföldi város gárdájának színeiben elindult a Nemzet Szépe versenyen, ahol bejutott a tízes döntőbe. A 178 centi magas center ugyanis nemcsak pompás játékos, ám felettébb dekoratív is. Régóta ki akarta próbálni magát egy ilyen seregszemlén, de az élsport és a tanulmányai miatt ez nem igazán fért bele az idejébe. A viadalt végül nem folytathatta, mert társaival edzőtáborba ment a finálé idején. A fürediekkel jelenleg harmadikok az extraligában, az övéivel sajnos a nemzetközi CEV- és a magyar kupától már elbúcsúztak.

A nála tíz centivel magasabb Arián több mint hét esztendeje szerepel a BKSE-nél, előtte Pásztón és Gyöngyösön volt kapus. Már ifjúsági korában is első számú portása volt az akkor még az NB I/B-ben vitézkedő füredieknek. Később az élvonalban is debütált, tagja volt a klub korosztályos együtteseinek, és a felnőttválogatott B keretében is számításba vették. Alakulatával pillanatnyilag hatodik a bajnokságban, s még az Európa-ligában is állják a sarat.

– Korábbról nem ismertem Ariánt, ő sem engem, először a füredi csarnokban futottunk össze, mikor az edzéssel végző, illetve arra készülő közösségeink váltották egymást a küzdőtéren, vagyis előtte nem láttuk a másikat sportolni – tekeri vissza az idő kerekét a röplabdázó. – A teremben először csak üdvözöltük egymást, aztán idővel felköszöntöttük a másikat a név- és születésnapján. Ariánt akkortájt műtötték, így előfordult, hogy a hogyléte felől is érdeklődtem. Azt hiszem, hogy a személyisége és a jellemvonásai fogtak meg. Az elején csak barátkoztunk, majd egyre többet beszélgettünk. Innen csak egy lépés választott el bennünket, hogy egy pár legyünk. Ennek idestova két éve.

Az érzéseiket egy percig sem tagadták a másik elől, a kapcsolatukat viszont vagy fél évig titkolták a nagyvilág előtt.

– Nem vállaltuk fel nyomban egymást a barátok előtt, talán azért sem, mert mindkettőnknek előtte lett vége egy hosszabb kapcsolata. Pedig már akkor is láthatta mindenki, hogy Grétánál elképzelni sem lehet szebbet. És azóta olyannyira elmélyült a viszonyunk, hogy már össze is költöztünk – meséli Arián, aki nem a sportolóba, hanem a nőbe szeretett bele.

– Nem gondoltam volna, hogy ennyire egy hullám­hossz­ra kerülünk, hogy ennyire meg­egyeznek majd az elképzeléseink. Azt persze látatlanban borítékoltuk, hogy a sport fontos és állandó téma lesz közöttünk – vette vissza a szót Gréta.

Fizikai felkészülésüket természetesen az edzőik irányítják, ám a lelki „tréningek” tekintetében segítik odahaza a másikat, pluszerőt adnak egymásnak.

– Mindenben támogatom Ariánt, és ő is engem, erre nekem most nagyobb szükségem van, hiszen a csapatomban ritkán jutok annyi játéklehetőséghez, mint amennyihez szeretnék. Igen, hazavisszük a sportbéli örömeinket és bánatainkat, átérezzük a másik boldogságát vagy fájdalmát, tudjuk, hogy mi az, ami a másiknak fontos. Ha kell, kibeszéljük magunkból a mérkőzéseink feszültségét. Mindenből próbálunk tanulni, a pozitív gondolatok mentőövet jelentenek számunkra. Mostanság lelkiekben nem vagyok csúcsformában, de bízom benne, hogy a dolgok a jövőben az elképzeléseim szerint alakulnak – árulta el a hölgy, majd a fiatalember megjegyezte: naponta általában két edzésük van, így leginkább esténként beszélik meg, hogy kivel mi történt a foglalkozásain vagy a mérkőzésein. Igyekeznek minden szabad idejüket együtt tölteni. Ám az egymástól távol töltött idő sem teszi próbára a szerelmüket, nem gördít nehézséget elé, ehhez ugyanis már hozzászokhattak: olyankor telefonon értekeznek. Mivel a sport közös szenvedélyük, tudják, hogy mivel jár ez az életmód, nincsenek ebből konfliktusaik. Trénereiknek nem kell attól tartaniuk, hogy versenyzőjük figyelmét elvonja valami, netán a szerelem miatt képtelenek teljes erőbedobással a felkészülésre koncentrálni.

Mint megtudtam, ha tehetik, a helyszínen szorítanak egymás sikeréért, és mára tisztában vannak a másik sportágának szabályaival. A kézilabdacsaták alakulásától függ, hogy Gréta milyen hangosan biztatja a kapuban jeleskedő párját, aki értésemre adta, hogy a röplabdázók fellépésein szinte le sem veszi a szemét szerelméről, rendszerint az ő megmozdulásaira fókuszál, s roppant büszke, ha a center „hoz pontot a konyhára”. S ha már itt tartunk: a hálóőr szerint Gréta remekül feltalálja magát a konyhában, ha van ideje, finom ételekkel kedveskedik neki.

– Talán a lasagnét csinálja a legjobban, amiért cserébe a házimunkában próbálok a segítségére lenni. Ám Grétát mindenekelőtt virággal és dobozos csipsszel lehet levenni a lábáról – közölte mosolyogva Arián.

A röplabdázó elmesélte, hogy csapatával dobogón végeznének az extraligában, de szerinte az is nagy szó, hogy ősszel a határainkon túl is szerepelhettek. Arián ennek kapcsán arról szólt, hogy formálódó társaságuknak ez a tanulóidénye, ezzel együtt minél többet hoznának ki magukból – elsősorban az NB I.-ben, de még az Európa-ligában is okoznának meglepetést. Céljuk, hogy az új évadban ismét indulhassanak a kontinentális kupaporondon.

Az összeillő pár mindkét tagja értékeli a másikat. Ismerik egymás gondolatait, érzelmeit, félelmeit és vágyait, erősségeik és gyengeségeik tudatában a felmerülő problémáikat is képesek megoldani. Igénylik párjuk támogatását, a legtöbb kérdésben kikérik egymás véleményét, s hallgatnak is rá. Teljes az összhang közöttük, minden megnyilvánulásukból érződik, hogy a másiké a szívük. És immáron magasabb célt, értelmet is adtak a kapcsolatuknak, de hallgassuk csak őket!

– Már tervezgetjük a jövőnket, ennek első lépéseként már van egy közös kutyánk, Májló, a törpetacskó, amellyel imádunk Füreden sétálni. Eldöntöttük, hogy már mindenhová együtt szeretnénk menni, vagyis ha egyszer arra az elhatározásra jutunk, közösen hagyjuk el a várost is. Egyszer kipróbálnánk magunkat egy külföldi bajnokságban, szívesen igazolnánk kettesben egy spanyol, francia vagy német klubba – mondták szinte egyszerre.

A költözés persze csak ideiglenes lehet, mivel a fiatalok között már az esküvő is szóba került, Gréta előszeretettel mutatja az ujját a párjának, hogy azon akár egy jegygyűrűt is viselhetne. A kapcsolatukban addig is őrzik a harmóniát és a boldogságot, lévén a közös értelmet már megtalálták a másikban.