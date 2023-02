Planica ad otthont a nagyszabású rendezvénynek, amelynek megnyitóját kedden tartják. – Már a vb legelső napján futok a 10 kilométeres szabad stílusú kvalifikációs futamban. Ha itt sikerül a legjobb tízben végeznem, akkor bejutok a március 1-jén rendezendő 15 kilométeres versenyre is. Ezenkívül indulok még sprinten, ahol szeretnék 10 százalékos hátrányon belül futni. Lágler Kristóffal együtt ismét futunk team sprintet, és kicsit az 50 kilométerrel is szemezgetek. Utóbbit viszont csak akkor vállalom be, ha nagyon jónak érzem a formám. Szokásos módon ez lesz a világbajnokság zárószáma. De igazából enélkül is elég sűrű a program – tudtuk meg Kónya Ádámtól, akinek a felkészülése nem volt zökkenőmentes

– A korábbi évekhez képest más edzésmódszer szerint építettük fel a felkészülést. A novemberi terheléses vizsgálat hatalmas fejlődést mutatott, így nagyon izgatottan vártuk a szezonkezdést. Sajnos aztán az első verseny nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, célba érve láz, köhögés és a hasonlók jöttek elő. Öt-hat hétig görgettük magunk előtt a betegséget. Ez teljesen lenullázta a formát. Január elején tartottunk ott, ahol júniusban voltunk.

A balatonalmádi Kónya Ádám szerencsére pozitívumokról is be tudott számolni. – Az előző szezon jó eredményeinek köszönhetően Kristófnak és nekem ismét indulási jogunk van a világkupa-sorozatban, ami a sportág legmagasabb szintje, hasonló, mint teniszben a Grand Slam, fociban a Bajnokok Ligája vagy atlétikában a Diamond League. Mivel a férfi sífutó csapatnak sikerült beverekednie magát a top 30-ba az országok közötti világranglistán (28. hely), idén már nemcsak hogy indulhatunk, de plusz pénzdíjat is kap a szövetség a részvételünkért. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha idén lenne az olimpia, akkor két férfi sífutó is képviselhetné Magyarországot. Mióta ez a lebonyolítási rendszer van, ez még csak belátható közelségben sem volt. Tudtommal jelenleg világkupákon csak mi képviseljük a magyar sísportot. Ez egy ilyen kis csapattal nagyon nagy érdem, és nagyon büszkék is vagyunk rá. Öt állomást terveztünk az idei szezonban, a betegeskedés miatt viszont lemondtuk a szezon eleji viadalokat. Ezen a szinten csak jó formában illik megjelenni. A toblachi világkupa volt az első, amelyen részt vettünk. Ezt megelőzően már voltak pozitív jelek, kezdtem jobban futni kisebb versenyeken, így mertünk belevágni. Az eső versenynapon sprinten nagyon közel futottam tavalyi egyéni csúcsomhoz, ami biztató Planica előtt.