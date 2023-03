Az ajkaiak a legutóbbi játéknapon brillíroztak, és 4-1-re legyőzték hazai pályán az egykor szebb napokat megélt Nyíregyháza Spartacus csapatát. A Kovácsik Ádámmal felálló győri együttes idegenben hozta a kötelezőt két góllal a legutóbbi játéknapon.

A bakonyiak a tabella 5. helyéről várhatják az összecsapást, 39 ponttal. A Rába-partiak 25 mérkőzésen 35 egységet szereztek eddig. Csizmadia Zoltánék az elmúlt időszakban rendre sikerrel vették az idegenbeli mérkőzésüket, és legutóbb múlt év októberében kaptak ki, azóta ötször győztek, és egyszer döntetleneztek vendégként.

A két együttes nyolcadik alkalommal csap össze, eddig a kisalföldiek nyertek többször, szám szerint négyszer, a Veszprém vármegyeiek pedig háromszor. A gólkülönbség is egyel jobb a Győr javára, 8-7. Legutóbb a két csapat egy elképesztően feszült és kiélezett meccset játszott egymással. Akkor a második játékrész első percében Babati Benjamin gólja döntőnek bizonyult a négyszeres magyar bajnok javára. A találkozó hajrájában Tar Zsolt és Borsos Filip is a kiállítás sorsára jutott, így 20 ember fejezte csak be az összecsapást.

Az ajkai játékosok közül többen is megfordultak korábban Győrben. Tajthy három, Tar és Csizmadia egy-egy, Gaál pedig fél évig volt az ETO labdarúgója. Az ajkaiak kapusa, Horváth Dániel 2004-től tartozott a klub kötelékébe, egészen 2017-ig, végig járva a korosztályos csapatokat.

Az ETO FC Győr-FC Ajka labdarúgó mérkőzés vasárnap 14 órakor veszi kezdetét az ETO Stadionban.