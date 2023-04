Fejér-B.Á.L. Veszprém–HE-DO B. Braun Gyöngyös 26-30 (11-16)

Veszprém, 150 néző. Vezette: Sándor, Szabó.

Veszprém: Balogh, Kaiser (kapusok), Szmetán P. és Preszter 4-4 gól, Szrnka és Szatmári 3-3, Ludmán, Molnár B. és Bugyáki 2-2, Hári 2 (2), Éles Zs., Fercsik, Seregi és Vetési 1-1, Csizmadia. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Az ellenfél legjobb lövői: Varsandán 6 (3), Schäffer 5 (1), Jóga és Hegedűs 4-4, Menyhárt 3.

Kiállítások: 10, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4.

A hazaiak zsinórban harmadszor jutottak a sorozat négy legjobb csapata közé, ahol ezúttal a korábbi első helyezett és tavalyi finalista várt rájuk. Előzetesen a rivális számított esélyesebbnek, mert a felek őszi és tavaszi bajnokiját is megnyerte, nemrég a Március 15. utcai csarnokból is elvitte a pontokat. Akkor a soraikban több légiós szerepelt, akik most nem játszhattak, mivel a Liga Kupába külföldieket nem lehet nevezni. A veszprémiek ugyan nélkülözték Éles Benedeket, Pulay Gábort, Stranigg Jánost, Tóth Pétert és Gál Dominikot, az eladott labdákkal és technikai hibákkal fűszerezett első félidőben 11-11-ig jól tartották magukat – addig hol az egyik, hol a másik együttes vezetett (3-4, 7-6, 9-10) –, de az utolsó hat percet a pontatlanságaik miatt öt-nullára elvesztették. Az öltözői megbeszélés hatott a bakonyiakra, akik a 40. percre kiegyenlítették az állást (18-18), ám a „műsorukat” nem sikerült stabilizálniuk: hullámzott a teljesítményük (20-23, 22-27), és a végén sem tudtak közelebb kerülni a vetélytársukhoz.

Azonban ha képesek lesznek állandósítani a jó formájukat, akkor az április 26-án (szerda, 18 óra) tartandó visszavágón lehet sanszuk a bravúrra, igaz, addig lesz egy bajnoki fellépésük is a Tisza-partján, a Pick Szeged otthonában április 22-én (szombat, 18 óra), ahol kizárólag a tisztes helytállás elvárható tőlük.