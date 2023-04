Répcelaki SE – Ajka Kristály SE 7-1 (3664-3453)

Récelakon szemernyi esélyt sem hagyott a vendég Ajkának a hazai együttes. A hat répcelaki játékosból négyen is 600 fa fölé jutottak, a nap legjobb eredményét 653 ütött fával a csapatkapitány, Móricz Zoltán érte el. Több mint 200 fával, 7-1-re nyert a Répcelak és továbbra is ott van a Szuperliga három legjobb együttese között. Két fordulóval a bajnokság vége előtt viszont eldőlt, hogy a pontvadászatot a Szeged nyerte meg. Eredmények: Tóth Á. 613, Horváth 603, Móricz 653, Molnár 624, Bíró 590, Szabó 581 ill. Fodor 555, Tóth Z. 584, Berzsenyi 552, Lendvai 584, Magyar 551, Tóth L. 627.

MVM Gáz SE – Péti MTE 2-6 (3049-3055)

Az NB I keleti csoportjában a nyolcadik helyen álló MVM Gáz SE a kilencedik helyezett Pétet fogadta. A helyezésekből is sejthető volt, hogy izgalmas lesz a találkozó, ez végül be is igazolódott, mindössze hat fával ütött többet a vendég együttes. Csapatpontok tekintetében a pétiek négyet szereztek és kettőt veszítettek, így alakult ki a 2-6-os végeredmény. Eredmények: Bólya 531, Bányai 492, Tóth 464, Erdélyi 544, Paulovits (Nádaski) 518, Bogoly 500 ill. Kiss 505, Kun 526, Sziklási 539, Major (Bobay) 463, Szokoli 524, Bíró 498.

Sárvári Kinizsi SE – Herend VTK 5-3 (3392-3383)

Kilenc fa. Mindössze ennyivel kapott ki az éllovas Herend a Sárvár otthonában. A végletekig kiélezett meccsen 11.5 – 12.5 volt a szettpontok aránya, a sárváriak mindössze a több ütött fáért járó két ponttal tudták begyűjteni a győzelmet, a Herend pedig elszenvedte idei harmadik vereségét és egy pozíciót visszacsúszott a rangsorban. Eredmények: Farkas 569, Bejczi 590, Szijj 543, Csirkovits 564, Gombos 520, Rozmán 606 ill. Etlinger 557, Kis D. 569, Panyi 546, Senek 567, Kis Á. 598, Hegyi (Fódi) 546.

Csákánydoroszlói TE – Pápai Vasas I. 3-5 (3391-3410)

A sárvári bajnokihoz hasonlóan Csákánydoroszlón is komoly izgalmat és fordulatokat tartogatott a Vasas vendégjátéka. Mindkét alakulat három-három csapatpontot szerzett, ám a Vasas 19 fával többet ütött, így a plusz két ponttal 5-3 arányban nyert. Mindez azt jelenti, hogy a pápaiak két fordulóval a bajnokság vége előtt visszavették az első helyet a játéknapon botló Herendtől. Eredmények: Déri 568, Márton 573, Horváth 576, Meixner 602, Sütő 543, Vilics (Schvarz) 529 ill. Bódai 587, Kiss 534, Rieger 598, Nagy M. 601, Kovács 530, Nagy L. 560.

A Pápai Vasas II. szabadnapos volt.