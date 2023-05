Még egy feladata van a Practical VLS Veszprémnek a szezon nagy rangadója előtt, a bakonyiak az utolsó előtti körben a Komáromot fogadják az ajkai stadionban. Pető Tamás csapata egy pont hátránnyal második az éllovas Tatabánya mögött, amellyel majd a zárókörben találkozik. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a derbinek Pápa ad otthont május 21-én. A tatabányaiak most is rangadót vívnak, a harmadik Nagykanizsa otthonában lépnek pályára. Így már ez a forduló is izgalmas, akár a bajnoki cím sorsa is eldőlhet, veszprémi vereség és tatabányai siker esetén, bízzunk benne, hogy nem ez a forgatókönyv következik be. Az biztos, ha nem kap ki a Komáromtól a Veszprém, biztosan megküzdhet az aranyéremért a zárókörben.

Pontegyenlőség esetén a több győzelem dönt, ebben a Tatabánya jobb. A bajnok osztályozón küzdhet meg az NB II-es tagságért, a második vonalban jelenleg a Kozármisleny, a Nyíregyháza és a Csákvár áll osztályozós pozícióban. A párosításokat sorsolják, a első meccset május 28-án, a másodikat június 4-én rendezik.

A Balatonfüredi FC Zsámbékra utazik ebben a fordulóban az NB III-ban. A BFC jelenleg a 11. a tabellán, egy jó hajrával a középmezőny elejére is felzárkózhat a csapat.

Mindkét bajnoki vasárnap 17 órakor kezdődik.